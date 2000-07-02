Сандра Буллок рассказала, как она относится к постельным сценам

Актриса впервые назвала причину отказа от съемок в откровенных сценах.



Проводя кастинг для фильма с эротическими сценами, голливудские режиссеры никогда не предлагают эту роль Сандре Буллок: 53-летняя актриса отказывается сниматься в откровенных сценах, сообщает



Более того, это прописано даже в контракте Сандры. Причину такого решения знаменитость обьяснила совсем недавно.



Как оказалось, все дело в том, что актриса не хочет выглядеть нелепо в кадре.



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"Я даже знать не хочу, какие у меня самые выгодные ракурсы или позы. Ничего не хочу видеть. Ничего не хочу слышать. И никогда не буду делать это перед камерой", - рассказала Буллок. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Проводя кастинг для фильма с эротическими сценами, голливудские режиссеры никогда не предлагают эту роль Сандре Буллок: 53-летняя актриса отказывается сниматься в откровенных сценах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva Более того, это прописано даже в контракте Сандры. Причину такого решения знаменитость обьяснила совсем недавно.Как оказалось, все дело в том, что актриса не хочет выглядеть нелепо в кадре."Я даже знать не хочу, какие у меня самые выгодные ракурсы или позы. Ничего не хочу видеть. Ничего не хочу слышать. И никогда не буду делать это перед камерой", - рассказала Буллок.



