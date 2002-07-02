Раздел: Культура
Селин Дион снова изменилась до неузнаваемости
Певица поменяла имидж на новом фото из Токио.
Всемирно известная исполнительница разместила в интернет-сети свежий фотоснимок, на котором видно, что она изменила прическу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
"Сегодня большая ночка! Ты готово, Токио?" — такой пост значится к снимку.
Селин сделала себе новую стрижку — у нее теперь челка и волнистые пряди. Поклонники привыкли лицезреть певицу с блондинистыми волосами, но с челкой она показалась в первый раз.
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Свой лук знаменитость довершила нарядом от Anderson, сумочкой Hermes, шарфиком Gucci, обувью от Saint Laurent и очками Dior. Фотоснимок лайкнули свыше 150 тыс. фолловеров.
Всемирно известная исполнительница разместила в интернет-сети свежий фотоснимок, на котором видно, что она изменила прическу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
"Сегодня большая ночка! Ты готово, Токио?" — такой пост значится к снимку.
Селин сделала себе новую стрижку — у нее теперь челка и волнистые пряди. Поклонники привыкли лицезреть певицу с блондинистыми волосами, но с челкой она показалась в первый раз.
Читайте также: В Голливуде снимут еще одну экранизацию романа Стивена Кинга
Свой лук знаменитость довершила нарядом от Anderson, сумочкой Hermes, шарфиком Gucci, обувью от Saint Laurent и очками Dior. Фотоснимок лайкнули свыше 150 тыс. фолловеров.
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