Раздел: Культура
Откровенный Стефано Габбана "обменялся любезностями" в Instagram
Известный модельер не сдерживает своих эмоций в постах и комментариях.
Один из основателей и совладельцев дома моды Dolce & Gabbana, итальянский модельер Стефано Габбана, является активным пользователем инстаграма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В последнее время он не только лайкает понравившееся ему посты и довольно часто публикует свои, но и делится информацией, которая ему интересна и с которой он категорически не согласен. Стефано открыто заявляет о своей позиции в модной индустрии, канонах красоты, а также о нарушениях авторских прав и плагиате.
Открыто, резко и не всегда уважительно, как, к примеру, в случае с Селеной Гомес, которую назвал уродливой, согласившись позднее с комментарием, что экс-возлюбленная Бибера похожа на померанского шпица.
Досталось также и британской модели Кейт Мосс, под фото которой с голосованием «Hot или not?» дизайнер написал категоричное «Нет».
Излюбленной темой мастера, безусловно, является мода и плагиат. Габбана постоянно указывает на заимствования коллег и без стеснения публикует самые яркие повторы на своей официальной страничке.
Однако указывают на украденные идеи и самому Стефано. И если некоторых пользователей за гневные комментарии дизайнер блокирует сразу, оповестив об этом подписчиков и опубликовав скрин, то с аккаунтом @diet_prada дела обстоят иначе. В центре нового скандала — витрины магазинов Dolce&Gabbana и Gucci, которые, по мнению автора аккаунта, поразительно схожи.
Габбана сразу же опроверг обвинение, назвал своих критиков «идиотами» и потребовал извинений. К тому же, он создал хештег #PleaseSaySorryToMe. В ответ @diet_prada выпустили серию белых футболок с хештегом стоимостью $32, а 20% от их продажи пообещали передать в Фонд Nest Egg Foundation, основанный в Коннектикуте для помощи тем, кто борется с бесплодием.
Стефано не остался в стороне и выпустил в знак протеста свою капсульную коллекцию футболок. Цена за одну футболку превышает стоимость аналогичной от @diet_prada в 10 раз — $386.
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Ответ @diet_prada с новым хештегом не заставил себя долго ждать: «Когда твой мерч перехватывает @dolceandgabbana почти за 12-кратную цену #pleasesaysorrytous».
Один из основателей и совладельцев дома моды Dolce & Gabbana, итальянский модельер Стефано Габбана, является активным пользователем инстаграма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В последнее время он не только лайкает понравившееся ему посты и довольно часто публикует свои, но и делится информацией, которая ему интересна и с которой он категорически не согласен. Стефано открыто заявляет о своей позиции в модной индустрии, канонах красоты, а также о нарушениях авторских прав и плагиате.
Открыто, резко и не всегда уважительно, как, к примеру, в случае с Селеной Гомес, которую назвал уродливой, согласившись позднее с комментарием, что экс-возлюбленная Бибера похожа на померанского шпица.
Досталось также и британской модели Кейт Мосс, под фото которой с голосованием «Hot или not?» дизайнер написал категоричное «Нет».
Излюбленной темой мастера, безусловно, является мода и плагиат. Габбана постоянно указывает на заимствования коллег и без стеснения публикует самые яркие повторы на своей официальной страничке.
Однако указывают на украденные идеи и самому Стефано. И если некоторых пользователей за гневные комментарии дизайнер блокирует сразу, оповестив об этом подписчиков и опубликовав скрин, то с аккаунтом @diet_prada дела обстоят иначе. В центре нового скандала — витрины магазинов Dolce&Gabbana и Gucci, которые, по мнению автора аккаунта, поразительно схожи.
Габбана сразу же опроверг обвинение, назвал своих критиков «идиотами» и потребовал извинений. К тому же, он создал хештег #PleaseSaySorryToMe. В ответ @diet_prada выпустили серию белых футболок с хештегом стоимостью $32, а 20% от их продажи пообещали передать в Фонд Nest Egg Foundation, основанный в Коннектикуте для помощи тем, кто борется с бесплодием.
Стефано не остался в стороне и выпустил в знак протеста свою капсульную коллекцию футболок. Цена за одну футболку превышает стоимость аналогичной от @diet_prada в 10 раз — $386.
Читайте также: Селин Дион снова изменилась до неузнаваемости
Ответ @diet_prada с новым хештегом не заставил себя долго ждать: «Когда твой мерч перехватывает @dolceandgabbana почти за 12-кратную цену #pleasesaysorrytous».
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