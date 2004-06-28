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Раздел: Культура  
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Анна Курникова показала детей

Анна Курникова показала детейЖена Энрике Иглесиаса поделилась в Инстаграме снимком своих детей.

Анна Курникова нечасто балует фолловеров в Инстаграме личными фотографиями, но с тех пор, как она впервые стала мамой, она все же периодически делится снимками из домашнего фотоальбома.

На этот раз известная во всем мире теннисистка показала подросших сына и дочь. Это фото за несколько часов лайкнули более 156 тысяч пользователей соцсети.

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В комментариях подписчики Анны умиляются ее малышам, а также пытаются разгадать, кто на кого больше похож. Большинство склоняется к тому, что сын пошел в Иглесиаса, а дочь - в Курникову.

Анна Курникова показала детей
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 Теги: Анна Курникова, дети

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Сегодня, 11:38 » Автор: Валерия Янобекова
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