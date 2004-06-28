Анна Курникова показала детей

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Анна Курникова нечасто балует фолловеров в Инстаграме личными фотографиями, но с тех пор, как она впервые стала мамой, она все же периодически делится снимками из домашнего фотоальбома.На этот раз известная во всем мире теннисистка показала подросших сына и дочь. Это фото за несколько часов лайкнули более 156 тысяч пользователей соцсети.В комментариях подписчики Анны умиляются ее малышам, а также пытаются разгадать, кто на кого больше похож. Большинство склоняется к тому, что сын пошел в Иглесиаса, а дочь - в Курникову.