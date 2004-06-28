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Раздел: Культура  
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Loboda сделала пикантное селфи

Loboda сделала пикантное селфи Светлана Лобода выставила напоказ пышную грудь.

Украинская певица не просто успела вернуться на сцену меньше, чем через месяц после вторых родов, но еще и привести свое тело в состояние, как было до беременности.

В Инстаграме Лобода вновь порадовала поклонников откровенным селфи, где в центре внимания оказалась ее красивая и аппетитная грудь. Фанаты пришли в восторг и заполнили ленту комментариев комплиментами.

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Этим снимком Светлана пожелала "спокойной ночи" своим подписчикам, а они щедро залайкали фото, нажав на сердечко под ним более 120 тысяч раз.

Loboda сделала пикантное селфи
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 Теги: Loboda, грудь

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Сегодня, 12:55 » Автор: Валерия Янобекова
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