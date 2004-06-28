Loboda сделала пикантное селфи

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Украинская певица не просто успела вернуться на сцену меньше, чем через месяц после вторых родов, но еще и привести свое тело в состояние, как было до беременности.В Инстаграме Лобода вновь порадовала поклонников откровенным селфи, где в центре внимания оказалась ее красивая и аппетитная грудь. Фанаты пришли в восторг и заполнили ленту комментариев комплиментами.Этим снимком Светлана пожелала "спокойной ночи" своим подписчикам, а они щедро залайкали фото, нажав на сердечко под ним более 120 тысяч раз.