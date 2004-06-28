Раздел: Культура
Loboda сделала пикантное селфи
Светлана Лобода выставила напоказ пышную грудь.
Украинская певица не просто успела вернуться на сцену меньше, чем через месяц после вторых родов, но еще и привести свое тело в состояние, как было до беременности.
В Инстаграме Лобода вновь порадовала поклонников откровенным селфи, где в центре внимания оказалась ее красивая и аппетитная грудь. Фанаты пришли в восторг и заполнили ленту комментариев комплиментами.
Читайте также: Джаред Лето сыграет злодея-вампира
Этим снимком Светлана пожелала "спокойной ночи" своим подписчикам, а они щедро залайкали фото, нажав на сердечко под ним более 120 тысяч раз.
Украинская певица не просто успела вернуться на сцену меньше, чем через месяц после вторых родов, но еще и привести свое тело в состояние, как было до беременности.
В Инстаграме Лобода вновь порадовала поклонников откровенным селфи, где в центре внимания оказалась ее красивая и аппетитная грудь. Фанаты пришли в восторг и заполнили ленту комментариев комплиментами.
Читайте также: Джаред Лето сыграет злодея-вампира
Этим снимком Светлана пожелала "спокойной ночи" своим подписчикам, а они щедро залайкали фото, нажав на сердечко под ним более 120 тысяч раз.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
107
0
Также советуем посмотреть
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
- Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
- Смеемся до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Советник Трампа обсудил с Путиным Украину
- Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
- Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
- Ни дня без смеха: лучшие анекдоты воскресенья
- В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
- В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
- Умора: болельщики научили кота кричать: «Гол!»
- В Сети высмеяли Путина за неубедительную пропаганду пенсионной реформы
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
- Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
Оставьте свой комментарий