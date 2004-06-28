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Раздел: Культура  
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Алена Шоптенко показала, чем занимается с сыном

Алена Шоптенко показала, чем занимается с сыномХореограф порадовала подписчиков в Инстаграме свежим снимком с семейной прогулки.

В начале июня Алена Шоптенко впервые стала мамой, а ее поклонники до сих пор поздравляют с рождением малыша, которого назвали Алексеем.

В Инстаграме она показала, как провела воскресенье. Оказалось, что в выходной, несмотря на плохую погоду, Алена прогуливалась с сыночком по Киеву.

Подписала Алена новое фото так: "Ветер такой, что прогулка с коляской проходит как парусная регата, но главное, чтобы юнга был счастлив))".

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В комментариях фолловеры Шоптенко снова написали много поздравлений, а также отметили, что у нее отличный вкус, ведь она выбрала ультра-модную коляску для своего первенца.

Алена Шоптенко показала, чем занимается с сыном
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 Теги: Алена Шоптенко, сын, прогулка

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Сегодня, 14:21 » Автор: Валерия Янобекова
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