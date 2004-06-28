Раздел: Культура
Алена Шоптенко показала, чем занимается с сыном
Хореограф порадовала подписчиков в Инстаграме свежим снимком с семейной прогулки.
В начале июня Алена Шоптенко впервые стала мамой, а ее поклонники до сих пор поздравляют с рождением малыша, которого назвали Алексеем.
В Инстаграме она показала, как провела воскресенье. Оказалось, что в выходной, несмотря на плохую погоду, Алена прогуливалась с сыночком по Киеву.
Подписала Алена новое фото так: "Ветер такой, что прогулка с коляской проходит как парусная регата, но главное, чтобы юнга был счастлив))".
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В комментариях фолловеры Шоптенко снова написали много поздравлений, а также отметили, что у нее отличный вкус, ведь она выбрала ультра-модную коляску для своего первенца.
В начале июня Алена Шоптенко впервые стала мамой, а ее поклонники до сих пор поздравляют с рождением малыша, которого назвали Алексеем.
В Инстаграме она показала, как провела воскресенье. Оказалось, что в выходной, несмотря на плохую погоду, Алена прогуливалась с сыночком по Киеву.
Подписала Алена новое фото так: "Ветер такой, что прогулка с коляской проходит как парусная регата, но главное, чтобы юнга был счастлив))".
Читайте также: Жанну Бадоеву сфотографировали за чашкой утреннего кофе
В комментариях фолловеры Шоптенко снова написали много поздравлений, а также отметили, что у нее отличный вкус, ведь она выбрала ультра-модную коляску для своего первенца.
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