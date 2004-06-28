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Раздел: Культура  
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Полина Гагарина удивила торчащими ребрами

Полина Гагарина удивила торчащими ребрамиРоссийская певица удивила и даже разочаровала поклонников своим внешним видом.

Полина Гагарина не так давно стала мамой во второй раз и вплотную занялась своей фигурой. Теперь фанаты не узнают певицу, так как выглядит она чересчур худой.

Тому подтверждение - ее новое фото, на котором она запечатлена в откровенному купальнике. Зачем-то Полина еще и втянула живот, а потому ее ребра оказались сильно заметными.

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Большинство фолловеров Полины прокомментировали ее фото в бикини так: "На грани анорексии!!! Ужасно! Ничего женственного. Неужели мужикам такие бабы нравятся?!", "Перебор, Полина, остановись", "Как-то не очень красиво рёбра торчат...", "С рёбрышками перебор...".

Полина Гагарина удивила торчащими ребрами
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 Теги: Полина Гагарина, ребра

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Сегодня, 16:18 » Автор: Валерия Янобекова
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