Раздел: Культура
Полина Гагарина удивила торчащими ребрами
Российская певица удивила и даже разочаровала поклонников своим внешним видом.
Полина Гагарина не так давно стала мамой во второй раз и вплотную занялась своей фигурой. Теперь фанаты не узнают певицу, так как выглядит она чересчур худой.
Тому подтверждение - ее новое фото, на котором она запечатлена в откровенному купальнике. Зачем-то Полина еще и втянула живот, а потому ее ребра оказались сильно заметными.
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Большинство фолловеров Полины прокомментировали ее фото в бикини так: "На грани анорексии!!! Ужасно! Ничего женственного. Неужели мужикам такие бабы нравятся?!", "Перебор, Полина, остановись", "Как-то не очень красиво рёбра торчат...", "С рёбрышками перебор...".
Полина Гагарина не так давно стала мамой во второй раз и вплотную занялась своей фигурой. Теперь фанаты не узнают певицу, так как выглядит она чересчур худой.
Тому подтверждение - ее новое фото, на котором она запечатлена в откровенному купальнике. Зачем-то Полина еще и втянула живот, а потому ее ребра оказались сильно заметными.
Читайте также: Селин Дион снова изменилась до неузнаваемости
Большинство фолловеров Полины прокомментировали ее фото в бикини так: "На грани анорексии!!! Ужасно! Ничего женственного. Неужели мужикам такие бабы нравятся?!", "Перебор, Полина, остановись", "Как-то не очень красиво рёбра торчат...", "С рёбрышками перебор...".
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