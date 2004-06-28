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Раздел: Культура  
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Экс-солистка «ВИА-Гры» выставила напоказ родинки на груди

Экс-солистка «ВИА-Гры» выставила напоказ родинки на грудиАнна Седокова не прекращает удивлять публику откровенными фотографиями в купальниках.

В Инстаграме мать троих детей Анна Седокова показала горячий кадр, где пользователи смогли рассмотреть родинки на ее пышной груди.

В комментариях комплименты пересекаются с критикой, так как некоторых людей возмущает раскрепощенное поведение многодетной певицы, а других - восхищает.

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Поклонники оценили новое фото Анны Седоковой в 132 с лишним тысячи лайков, потому как она поражает их своей внешностью каждый раз, когда делится подобными снимками в соцсети.

Экс-солистка «ВИА-Гры» выставила напоказ родинки на груди
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 Теги: Анна Седокова, грудь

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Сегодня, 17:58 » Автор: Валерия Янобекова
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