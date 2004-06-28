Анна Седокова рассказала поклонникам о своих планах

Похожие новости по теме

Певица ни дня не может прожить, чтоб не поделиться с подписчиками каким-нибудь откровенным фото.

Известная украинская певица и бывшая солистка легендарной девичьей группы «ВИА Гра» продолжает афишировать поклонникам подробности из своей личной жизни. Своими новостями певица, по традиции, делится со своей персональной страничке в популярной социальной сети. На этот раз Анна Седокова поведала своим поклонникам о своих