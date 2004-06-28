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Анна Седокова рассказала поклонникам о своих планах

Анна Седокова рассказала поклонникам о своих планахПевица приступает к записи нового эмоционального альбома

Известная певица Анна Седокова, которая сейчас живет в России, около недели отдыхала на Лазурном Берегу Франции, в Сен-Тропе. Она как обычно активно делилась с подписчиками яркими фотографиями с отдыха, демонстрируя аппетитные формы своей фигуры и красивый ровный загар, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Под последним опубликованным снимком певица поделилась с поклонниками замечательной новостью: она приступает к записи нового альбома. Артистка отметила, что он должен получиться очень эмоциональным.

"Баланс энергии восстановлен, загар на мне, миллион чувств во мне и мне пора дать ожить своим картинам, которые я храню в воображении. Я официально заявляю, что уже сегодня приступаю к записи нового альбома. Каким он будет, я не знаю, но точно эмоциональным", – написала Седокова.

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"Ухты, ждем", "Напиши песню Монике", "Ждем с нетерпением", "Ай да молодца", "Хорошая новость!!! Живу вашей музыкой ... настолько чувственная , слова ... с таким глубоким смыслом !! Спасибо", "Анна,вы прекрасный автор и певица...но у вас песни пошли на один мотив(((", – ответили в комментариях к посту подписчики певицы.

Анна Седокова рассказала поклонникам о своих планах
Анна Седокова рассказала поклонникам о своих планах
Анна Седокова рассказала поклонникам о своих планах
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 Теги: Анна Седокова, альбом

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Сегодня, 18:58 » Автор: Татьяна Ларина
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