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Раздел: Культура  
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Настя Каменских отважилась на очередной эксперимент

Настя Каменских отважилась на очередной эксперимент Артистка поделилась фотографией с кудрявыми волосами и в строгом костюме.

Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая часто делится в сети фото в соблазнительных нарядах, а то и вовсе без них, предстала перед поклонниками в строгом образе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие кадры артистка разместила в личном микроблоге.

На фото Настя позирует в брючном костюме черного цвета, темно-зеленых лодочках и со своими фирменными кудряшками.

Поклонникам понравился образ Насти:

marinka070809 Нереальная красотка ! Вот он - Ваш образ !
bogdan_korneev Строгость и элегантность
karinaokudzhava Шикарный образ
anastejsha04 Самая спокойная фотка на твоем профиле

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ekaterinaglazunova2502 Вау!!! Какая красотка!!! Просто королева!!!
Многие отмечают, что с кудрями Насте намного лучше.

Настя Каменских отважилась на очередной эксперимент
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 Теги: Настя Каменских, фото, NK

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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