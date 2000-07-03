Раздел: Культура
Настя Каменских отважилась на очередной эксперимент
Артистка поделилась фотографией с кудрявыми волосами и в строгом костюме.
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая часто делится в сети фото в соблазнительных нарядах, а то и вовсе без них, предстала перед поклонниками в строгом образе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие кадры артистка разместила в личном микроблоге.
На фото Настя позирует в брючном костюме черного цвета, темно-зеленых лодочках и со своими фирменными кудряшками.
Поклонникам понравился образ Насти:
marinka070809 Нереальная красотка ! Вот он - Ваш образ !
bogdan_korneev Строгость и элегантность
karinaokudzhava Шикарный образ
anastejsha04 Самая спокойная фотка на твоем профиле
Читайте также: Селин Дион снова изменилась до неузнаваемости
ekaterinaglazunova2502 Вау!!! Какая красотка!!! Просто королева!!!
Многие отмечают, что с кудрями Насте намного лучше.
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая часто делится в сети фото в соблазнительных нарядах, а то и вовсе без них, предстала перед поклонниками в строгом образе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие кадры артистка разместила в личном микроблоге.
На фото Настя позирует в брючном костюме черного цвета, темно-зеленых лодочках и со своими фирменными кудряшками.
Поклонникам понравился образ Насти:
marinka070809 Нереальная красотка ! Вот он - Ваш образ !
bogdan_korneev Строгость и элегантность
karinaokudzhava Шикарный образ
anastejsha04 Самая спокойная фотка на твоем профиле
Читайте также: Селин Дион снова изменилась до неузнаваемости
ekaterinaglazunova2502 Вау!!! Какая красотка!!! Просто королева!!!
Многие отмечают, что с кудрями Насте намного лучше.
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