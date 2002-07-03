» » Оля Полякова поделилась фото в обнимку с мужем
Раздел: Культура  
0

Оля Полякова поделилась фото в обнимку с мужем

Оля Полякова поделилась фото в обнимку с мужем В честь дня рождения мужа Оля Полякова опубликовала редкий кадр с ним.

В блоге Оли Поляковой можно найти множество фотографий с выступлений, съемок клипов, фотосессий, пикантных снимков в бикини, порой появляются кадры с дочками, но вот фото мужа — огромная редкость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Певица решила не афишировать свою семейную жизнь, поэтому снимки с любимым появляются на ее странице лишь в особых случаях. И день рождения мужа — одна из них.

Именно в этот день артистка опубликовала в сети редкий кадр со своим супругом Вадимом, на котором он нежно целует ее в щечку. В комментариях артистка на публику призналась ему в любви.

Читайте также: Настя Каменских отважилась на очередной эксперимент

«Я тебя просто люблю! С днем рождения!» — написала Оля Полякова под фотографией.

Оля Полякова поделилась фото в обнимку с мужем
Оля Полякова поделилась фото в обнимку с мужем
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Оля Полякова, муж, фото

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     371
     0

Похожие новости по теме

Оля Полякова показала фото с мужем Оля Полякова показала фото с мужем

Певица призналась, что "просто любит" супруга.

Редкий кадр: Оля Полякова показала снимок из детства Редкий кадр: Оля Полякова показала снимок из детства

Поклонники в восторге.

Редкий кадр: Оля Полякова показала снимок без макияжа Редкий кадр: Оля Полякова показала снимок без макияжа

Поклонники восхищены.

Редкий кадр: Настя Каменских показала, как сильно похожа на маму Редкий кадр: Настя Каменских показала, как сильно похожа на маму

Фанаты нашли поразительное сходство.

Санта Димопулос очень романтично поздравила мужа с днем рождения Санта Димопулос очень романтично поздравила мужа с днем рождения

Артистка нечасто показывает фото с любимым.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх