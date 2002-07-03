Раздел: Культура
Оля Полякова поделилась фото в обнимку с мужем
В честь дня рождения мужа Оля Полякова опубликовала редкий кадр с ним.
В блоге Оли Поляковой можно найти множество фотографий с выступлений, съемок клипов, фотосессий, пикантных снимков в бикини, порой появляются кадры с дочками, но вот фото мужа — огромная редкость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Певица решила не афишировать свою семейную жизнь, поэтому снимки с любимым появляются на ее странице лишь в особых случаях. И день рождения мужа — одна из них.
Именно в этот день артистка опубликовала в сети редкий кадр со своим супругом Вадимом, на котором он нежно целует ее в щечку. В комментариях артистка на публику призналась ему в любви.
Читайте также: Настя Каменских отважилась на очередной эксперимент
«Я тебя просто люблю! С днем рождения!» — написала Оля Полякова под фотографией.
В блоге Оли Поляковой можно найти множество фотографий с выступлений, съемок клипов, фотосессий, пикантных снимков в бикини, порой появляются кадры с дочками, но вот фото мужа — огромная редкость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Певица решила не афишировать свою семейную жизнь, поэтому снимки с любимым появляются на ее странице лишь в особых случаях. И день рождения мужа — одна из них.
Именно в этот день артистка опубликовала в сети редкий кадр со своим супругом Вадимом, на котором он нежно целует ее в щечку. В комментариях артистка на публику призналась ему в любви.
Читайте также: Настя Каменских отважилась на очередной эксперимент
«Я тебя просто люблю! С днем рождения!» — написала Оля Полякова под фотографией.
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