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Раздел: Культура  
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Дантес и Дорофеева показали совместное фото

Дантес и Дорофеева показали совместное фото Звёздная пара позировала для общего снимка.

Именно «отличным» назвал певец Владимир Дантес фотоснимок, сделанный на вечеринке своих коллег по цеху – Потапа и Насти Каменских. В кадре он позирует вместе со своей очаровательной супругой – Надеждой Дорофеевой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.

Для выхода в свет телеведущий и путешественник Дантес выбрал темную рубашку в анималистический принт и светлый удлиненный пиджак с крупными пуговицами.

Надежда отдала предпочтение легкому платью оригинальной флористической расцветки.

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Обновленный образ Владимира, отрастившего усы, вызвал восторг у поклонников его таланта, а некоторым из подписчиков он напомнил Джима Стерджесса – известного британского певца.

Дантес и Дорофеева показали совместное фото
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 Теги: Дантес, Дорофеева, фото

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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