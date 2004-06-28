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Раздел: Культура  
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Анастасию Приходько заподозрили в желании развестись с мужем

Анастасию Приходько заподозрили в желании развестись с мужем В Сети бурно обсуждают один из недавних постов певицы.

Певица Анастасия Приходько, которая недавно вернулась из США, ошеломила фанатов неоднозначным постом в своем Instagram, передает Хроника.Инфо со ссылкой на ТСН.uа.

Звезда, используя нецензурную лексику, сообщила, что отныне хочет навсегда быть одинокой и что ее уже достало страдать.

"Женщина чувствует счастье только тогда, когда она одна! Я поняла что происходило, и почему реальность и я были отдельны! Теперь я хочу быть forever alone! Тогда все будет хорошо, с душой, мыслями, и никаких *бучих страданий! За*бало меня! Я теперь счастливая и свободная! Надо отметить это дело", - написала в фотоблоге Приходько.

Что именно имела в виду Анастасия, пока неизвестно. Сайту ТСН.uа представители исполнительницы сказали, что не комментируют этой ситуации.

В свою очередь подписчики певицы предположили, что таким образом звезда намекает на развод со вторым мужем.

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Как известно, Анастасия Приходько вышла замуж за свою школьную любовь по имени Александр в 2013 году. А в 2015-м певица родила второго ребенка – сына Гордея. У артистки также есть дочь от предыдущего брака с Нуриком Кухилавой.

Анастасию Приходько заподозрили в желании развестись с мужем
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 Теги: Анастасия Приходько, развод, слухи

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Сегодня, 11:08 » Автор: Валерия Янобекова
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