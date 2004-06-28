Анастасию Приходько заподозрили в желании развестись с мужем

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Анастасия Приходько показала свой животик после родов Анастасия Приходько совсем недавно стала мамой: певица родила второго ребенка.

В семье Приходько скоро появятся новые члены Пополнение ожидается в семье попугайчиков певицы. Украинская певица Анастасия Приходько, у которой не сложилось с музыкальной карьерой в Москве, и она не солоно хлебавши, вернулась в Киев и вышла замуж за старую школьную любовь, на днях опубликовала в своем блоге новость о том, что в ее семье вскоре ожидается пополнение.

Анастасия Приходько рассказала о новом замужестве Украинская артистка разочаровалась в «холодной» Москве и вернулась в родную Украину. Так же она рассказала, что в новом браке она чувствует себя женщиной, в отличии от первого замужества за грузинским предпринимателем. Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, почему не хочет жить в России.