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Раздел: Культура  
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Ева Мендес беременна двойней, - СМИ

Ева Мендес беременна двойней, - СМИВ Сети бурно обсуждают беременность актрисы.

Когда в семье царит любовь и взаимопонимание — рождаются дети. Голливудское семейство Ева Мендес и Райан Гаслинг снова готовятся стать родителями, передает Хроника.Инфо со ссылкой на КиноАфишу.

37-летний Райан Гослинг и 44-летняя Ева Мендес станут родителями в третий раз, о чем пишут все западные СМИ. Сейчас супруги воспитывают двух дочек, трехлетнюю Эсмеральду и двухлетнюю Амаду.

Инсайдер сообщил, что после длительных попыток забеременеть и даже ЭКО, актриса Ева Мендес ожидает двойню.

"Они на седьмом небе от счастья и очень рады, что у них родятся близнецы. Это чудо, которого они не ожидали."

Ева и Райан предпочитают не афишировать свою личную жизнь, из-за чего часто в СМИ появляется ложная информация. Напомним, что год назад ходили слухи о том, что голливудская пара на грани развода. Сами знаменитости не реагировали на подобные новости, чем добавляли еще больше масла в огонь.

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К счастью, внутри семьи актеров царит любовь, которой вскоре станет еще больше!
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 Теги: Ева Мендес, беременность, двойня

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Сегодня, 13:01 » Автор: Валерия Янобекова
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