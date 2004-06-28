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Раздел: Культура  
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Эмили Ратаковски выложила свежие фото в купальнике

Эмили Ратаковски выложила свежие фото в купальнике Знаменитая модель вновь похвасталась идеальной фигурой.

Модель показала купальник собственного бренда, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на Сегодня.

Американская модель Эмили Ратаковски чуть ли не каждый день радует поклонников снимками в бикини. На этот раз звезда в своем Instagram опубликовала несколько фото и видео со своего отдыха в солнечной Греции.

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Отметим, что на снимках Эмили позирует в бикини от собственного бренда Inamorata.

Эмили Ратаковски выложила свежие фото в купальнике

Эмили Ратаковски выложила свежие фото в купальнике
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 Теги: Эмили Ратаковски, фигура

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Сегодня, 14:35 » Автор: Валерия Янобекова
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