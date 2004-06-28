Раздел: Культура
Эмили Ратаковски выложила свежие фото в купальнике
Знаменитая модель вновь похвасталась идеальной фигурой.
Модель показала купальник собственного бренда, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на Сегодня.
Американская модель Эмили Ратаковски чуть ли не каждый день радует поклонников снимками в бикини. На этот раз звезда в своем Instagram опубликовала несколько фото и видео со своего отдыха в солнечной Греции.
Читайте также: Оля Полякова поделилась фото в обнимку с мужем
Отметим, что на снимках Эмили позирует в бикини от собственного бренда Inamorata.
Модель показала купальник собственного бренда, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на Сегодня.
Американская модель Эмили Ратаковски чуть ли не каждый день радует поклонников снимками в бикини. На этот раз звезда в своем Instagram опубликовала несколько фото и видео со своего отдыха в солнечной Греции.
Читайте также: Оля Полякова поделилась фото в обнимку с мужем
Отметим, что на снимках Эмили позирует в бикини от собственного бренда Inamorata.
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