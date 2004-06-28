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Раздел: Культура  
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Известному голливудскому режиссеру грозит пожизненное заключение

Известному голливудскому режиссеру грозит пожизненное заключение Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальном насилии.

Прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения против голливудского продюсера Харви Вайнштейна по трем эпизодам, в числе которых "хищническое сексуальное насилие", передает Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.

В частности, как пишет Reuters, последние обвинения предусматривают наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного.

Все эпизоды, фигурирующие в деле, произошли в 2006 году.

По мнению окружного прокурора района Манхэттен Сайруса Вэнса, в материалы дела необходимо включить эпизод еще c одной женщиной (до этого в обвинениях фигурировали две потерпевшие).

Других подробностей прокурор не привел, отметив, что расследование продолжается.

В свою очередь адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман не смог оперативно прокомментировать информацию о новых обвинениях.

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Напомним, недавно Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах, добровольно сдался полиции. Он заявлял, что готов признать - он изнасиловал одну женщину, а другую - принуждал к оральному сексу. Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов.
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 Теги: Харви Вайнштейн, заключение

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Сегодня, 16:05 » Автор: Валерия Янобекова
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