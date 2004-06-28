Раздел: Культура
Известному голливудскому режиссеру грозит пожизненное заключение
Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальном насилии.
Прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения против голливудского продюсера Харви Вайнштейна по трем эпизодам, в числе которых "хищническое сексуальное насилие", передает Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.
В частности, как пишет Reuters, последние обвинения предусматривают наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного.
Все эпизоды, фигурирующие в деле, произошли в 2006 году.
По мнению окружного прокурора района Манхэттен Сайруса Вэнса, в материалы дела необходимо включить эпизод еще c одной женщиной (до этого в обвинениях фигурировали две потерпевшие).
Других подробностей прокурор не привел, отметив, что расследование продолжается.
В свою очередь адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман не смог оперативно прокомментировать информацию о новых обвинениях.
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Напомним, недавно Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах, добровольно сдался полиции. Он заявлял, что готов признать - он изнасиловал одну женщину, а другую - принуждал к оральному сексу. Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов.
Прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения против голливудского продюсера Харви Вайнштейна по трем эпизодам, в числе которых "хищническое сексуальное насилие", передает Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.
В частности, как пишет Reuters, последние обвинения предусматривают наказание от десяти лет тюрьмы до пожизненного.
Все эпизоды, фигурирующие в деле, произошли в 2006 году.
По мнению окружного прокурора района Манхэттен Сайруса Вэнса, в материалы дела необходимо включить эпизод еще c одной женщиной (до этого в обвинениях фигурировали две потерпевшие).
Других подробностей прокурор не привел, отметив, что расследование продолжается.
В свою очередь адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман не смог оперативно прокомментировать информацию о новых обвинениях.
Читайте также: Дантес и Дорофеева показали совместное фото
Напомним, недавно Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах, добровольно сдался полиции. Он заявлял, что готов признать - он изнасиловал одну женщину, а другую - принуждал к оральному сексу. Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов.
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