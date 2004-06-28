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Раздел: Культура  
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Зианджа удивила откровенным декольте

Зианджа удивила откровенным декольте Певица-трансгендер выложила пикантный снимок в соцсеть.

Певица-трансгендер Зианджа редко радует поклонников снимками в Instagram. Но на этот раз звезда решила поделиться со всеми результатом своей смены имиджа, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Сегодня.

Зианджа подстригла свои локоны, сделав каре и челку. Кроме этого в кадр попало и декольте певицы.

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"Сколько бы преград и высоких стен мне не приходилось разрушать на своем пути, как бы ни было тяжело, больно и одиноко – я не прекращала верить и надеяться. Сколько бы раз мне не говорили нет – я не сдавалась. Когда тобой по-настоящему движет любовь, где нет места злости, жадности и зависти – тебя не остановить и не сломать", – подписала фото Зианджа.

Зианджа удивила откровенным декольте
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 Теги: Зианджа, декольте

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Сегодня, 17:35 » Автор: Валерия Янобекова
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