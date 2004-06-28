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Раздел: Культура  
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Названо имя убийцы Тупака Шакура

Названо имя убийцы Тупака ШакураПричиной расправы Дэвис назвал обиду племянника.

Американского рэпера Тупака Шакура убил его племянник. Эту версию, как сообщает британский таблоид Daily Mail, в документальном фильме Netflix высказал бывший наркоторговец Дуэйн Кит Дэвис.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.

По словам экс-гангстера, более известного как Киф Ди, Тупака убил его родственник Орландо Андерсон, находившийся в момент убийства рэпера в том же самом автомобиле.

Причиной расправы Дэвис назвал обиду племянника из-за того, что рэпер и его друзья избили Андерсона за попытку кражи медальона банды.
Также Дэвис рассказал, что решил высказаться об этом именно сейчас, так как болен раком и ему «нечего терять».

«Люди преследуют меня 20 лет. Я хочу правды», — заявил он.

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Интервью Дуэйна Кита Дэвиса стало частью документального сериала Netflix «Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги».

Тупак Шакур был расстрелян неизвестными в собственном автомобиле в 1996 году в Лас-Вегасе. Незадолго до того камеры одного из местных отелей запечатлели стычку рэпера с Орландо Андерсоном.
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 Теги: Тупак Шакур, убийцы

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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