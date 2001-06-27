Раздел: Культура
Опра Уинфри снялась для Vogue
Звезда дала откровенное интервью.
Знаменитая американская телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри стала главной героиней июльского номера британского Vogue.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
64-летняя Опра снялась в элегантной фотосессии, автором которой выступил культовый фотодуэт Мерт Алас и Маркус Пигготт.
А также звезда дала откровенное интервью, в котором рассказала о сексуальных домогательствах в Голливуде и прокомментировала слухи о намерении побороться на выборах президента США в 2020 году.
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Я не могу существовать в той политической структуре, которая есть сегодня. Сегодня политика – это полная бессмыслица, сплошная ложь, настоящая чертовщина. Я не могу в этом участвовать. Это грязный бизнес. Политика убьет меня,– заявила Уинфри.
Она объяснила, что видит себя в других сферах, в частности, движении Time's Up, которое создали влиятельные женщины для борьбы с сексуальным насилием и дискриминацией.
Знаменитая американская телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри стала главной героиней июльского номера британского Vogue.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
64-летняя Опра снялась в элегантной фотосессии, автором которой выступил культовый фотодуэт Мерт Алас и Маркус Пигготт.
А также звезда дала откровенное интервью, в котором рассказала о сексуальных домогательствах в Голливуде и прокомментировала слухи о намерении побороться на выборах президента США в 2020 году.
Читайте также: Опра Уинфри будет сотрудничать с Apple
Я не могу существовать в той политической структуре, которая есть сегодня. Сегодня политика – это полная бессмыслица, сплошная ложь, настоящая чертовщина. Я не могу в этом участвовать. Это грязный бизнес. Политика убьет меня,– заявила Уинфри.
Она объяснила, что видит себя в других сферах, в частности, движении Time's Up, которое создали влиятельные женщины для борьбы с сексуальным насилием и дискриминацией.
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