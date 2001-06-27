» » Опра Уинфри снялась для Vogue
Раздел: Культура  
0

Опра Уинфри снялась для Vogue

Опра Уинфри снялась для VogueЗвезда дала откровенное интервью.

Знаменитая американская телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри стала главной героиней июльского номера британского Vogue.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

64-летняя Опра снялась в элегантной фотосессии, автором которой выступил культовый фотодуэт Мерт Алас и Маркус Пигготт.

А также звезда дала откровенное интервью, в котором рассказала о сексуальных домогательствах в Голливуде и прокомментировала слухи о намерении побороться на выборах президента США в 2020 году.

Читайте также: Опра Уинфри будет сотрудничать с Apple

Я не могу существовать в той политической структуре, которая есть сегодня. Сегодня политика – это полная бессмыслица, сплошная ложь, настоящая чертовщина. Я не могу в этом участвовать. Это грязный бизнес. Политика убьет меня,– заявила Уинфри.

Она объяснила, что видит себя в других сферах, в частности, движении Time's Up, которое создали влиятельные женщины для борьбы с сексуальным насилием и дискриминацией.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 23:06 » Автор: Едгар Букмирза
     206
     0

Похожие новости по теме

Опра Уинфри начала сотрудничество с компанией Apple Опра Уинфри начала сотрудничество с компанией Apple

Известная ведущая будет производить авторский контент.

Опра Уинфри не жалеет, что не стала матерью Опра Уинфри не жалеет, что не стала матерью

Опра Уинфри откровенно рассказала журналу People о том, почему у нее нет детей.

Звездное похудение: 62-летняя Опра Уинфри кардинально изменилась Звездное похудение: 62-летняя Опра Уинфри кардинально изменилась

Знаменитая теле-дива всерьез занялась своей фигурой и добилась потрясающих результатов.

Селена Гомес дала откровенное интервью и снялась для InStyle Селена Гомес дала откровенное интервью и снялась для InStyle

Звезда примерила несколько стильных образов.

Опра Уинфри заговорила о тайном сыне Опра Уинфри заговорила о тайном сыне

Знаменитая телеведущая прокомментировала слухи о тайном сыне.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх