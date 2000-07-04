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Американский рэпер рассказал, кто убил Тупака Шакура
2pac погиб от пулевого ранения в 1998 году.
Американский рэпер Keefe D (Кит Дэвис) заявил, что известного рэпера Тупака Шакура застрелил его племянник, Орландо Андерсон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Ранее Дэвис отказывался назвать имя преступника, но теперь решился указать на своего племянника, погибшего в 1998 году. “За мной гонялись в течение 20 лет. Я решил обо всем рассказать, так как у меня рак. Мне больше нечего терять. Все, что меня волнует, — правда”, - цитирует издание Дэвиса.
Однако, по версии Sky News, Дэвис заявил, что в день убийства находился в одной машине с преступником. За рулем автомобиля сидел Терренс Браун, за ним Деандре Смит, а за самим Дэвисом — его племянник Орландо Андерсон. Люди в машине были членами уличной банды Crips, которая конфликтовала с группировкой Bloods, членом которой был Шакур.
В какой-то момент они услышали, как женщины на улице выкрикивают имя Тупака и заметили, как тот высунулся из проезжающего мимо автомобиля. После чего, по словам Дэвиса, с заднего сиденья в него несколько раз выстрелили. “Выстрел был сделан из заднего сиденья”, — цитирует телеканал Дэвиса. Однако, говорится в материале, в показаниях полиции Дэвис ранее называл Андресона как стрелявшего.
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Тупака убили в ночь на 7 сентября 1996 года, когда он возвращался с боксерского поединка между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. В 2016 году газета Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором назвала Андерсона ответственным за инцидент, заявив, что он получил за убийство деньги.
Американский рэпер Keefe D (Кит Дэвис) заявил, что известного рэпера Тупака Шакура застрелил его племянник, Орландо Андерсон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Ранее Дэвис отказывался назвать имя преступника, но теперь решился указать на своего племянника, погибшего в 1998 году. “За мной гонялись в течение 20 лет. Я решил обо всем рассказать, так как у меня рак. Мне больше нечего терять. Все, что меня волнует, — правда”, - цитирует издание Дэвиса.
Однако, по версии Sky News, Дэвис заявил, что в день убийства находился в одной машине с преступником. За рулем автомобиля сидел Терренс Браун, за ним Деандре Смит, а за самим Дэвисом — его племянник Орландо Андерсон. Люди в машине были членами уличной банды Crips, которая конфликтовала с группировкой Bloods, членом которой был Шакур.
В какой-то момент они услышали, как женщины на улице выкрикивают имя Тупака и заметили, как тот высунулся из проезжающего мимо автомобиля. После чего, по словам Дэвиса, с заднего сиденья в него несколько раз выстрелили. “Выстрел был сделан из заднего сиденья”, — цитирует телеканал Дэвиса. Однако, говорится в материале, в показаниях полиции Дэвис ранее называл Андресона как стрелявшего.
Читайте также: "Третья рыбалка в жизни": Дима Коляденко показал необычные фото
Тупака убили в ночь на 7 сентября 1996 года, когда он возвращался с боксерского поединка между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. В 2016 году газета Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором назвала Андерсона ответственным за инцидент, заявив, что он получил за убийство деньги.
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