Раздел: Культура
Слухи о беременности Ксении Собчак получили новое подтверждение
Сама Ксения не комментирует этот вопрос.
В сети еще больше стали обсуждать вероятную беременность Ксении Собчак, а причиной этому стал неожиданный комментарий дизайнера в соцсетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
В сети и раньше появлялись слухи, будто Ксения Собчак беременна вторым ребенком. Впрочем, как это было и в случае с первой беременностью, ведущая не спешит комментировать эти новости. Однако поклонники не успокаиваются — многие заметили, что все чаще Ксения появляется на публике в нарядах свободного кроя, и, вероятней всего, таким образом скрывает изменившуюся фигуру.
А на днях появилось новое подтверждение предположений пользователей сети. Так, недавно Собчак посетила очередное светское мероприятие, и появилась на сцене в свободном платье. Позже снимком с события поделилась дизайнер Мишаня Мишина (супруга рэпера Dino MC), которая была запечатлена вместе с Собчак.
«Ксения очень милая, совсем не закошмарила меня», — написала подписчикам девушка. Однако всех интересовало одно — беременна ли Собчак? Некоторые напрямую спросили у Мишани об этом, на что она ответила утвердительно.
Читайте также: "Третья рыбалка в жизни": Дима Коляденко показал необычные фото
Сама Собчак пока никак не отреагировала на откровенность Мишани в соцсетях, однако утверждать, что дизайнер серьезно отвечала на вопросы подписчиков, нельзя. Вполне вероятно, устав от расспросов о беременности Ксении Собчак, девушка в шутку ответила «да». Впрочем, вскоре фото, которое вызвало столько комментариев, было удалено со страницы дизайнера. Может, Ксения попросила?
В сети еще больше стали обсуждать вероятную беременность Ксении Собчак, а причиной этому стал неожиданный комментарий дизайнера в соцсетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
В сети и раньше появлялись слухи, будто Ксения Собчак беременна вторым ребенком. Впрочем, как это было и в случае с первой беременностью, ведущая не спешит комментировать эти новости. Однако поклонники не успокаиваются — многие заметили, что все чаще Ксения появляется на публике в нарядах свободного кроя, и, вероятней всего, таким образом скрывает изменившуюся фигуру.
А на днях появилось новое подтверждение предположений пользователей сети. Так, недавно Собчак посетила очередное светское мероприятие, и появилась на сцене в свободном платье. Позже снимком с события поделилась дизайнер Мишаня Мишина (супруга рэпера Dino MC), которая была запечатлена вместе с Собчак.
«Ксения очень милая, совсем не закошмарила меня», — написала подписчикам девушка. Однако всех интересовало одно — беременна ли Собчак? Некоторые напрямую спросили у Мишани об этом, на что она ответила утвердительно.
Читайте также: "Третья рыбалка в жизни": Дима Коляденко показал необычные фото
Сама Собчак пока никак не отреагировала на откровенность Мишани в соцсетях, однако утверждать, что дизайнер серьезно отвечала на вопросы подписчиков, нельзя. Вполне вероятно, устав от расспросов о беременности Ксении Собчак, девушка в шутку ответила «да». Впрочем, вскоре фото, которое вызвало столько комментариев, было удалено со страницы дизайнера. Может, Ксения попросила?
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
217
0
Также советуем посмотреть
- Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
- Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
- Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
- Китайские красавицы придумали забавный способ заработка
- Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого вызывают на допрос
- Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
- Порошенко призвал Сербию признать Голодомор геноцидом украинского народа
- Страдающий от похмелья лемур стал звездой Сети
- Украина продолжит борьбу с информационной пропагандой
- Остроумные комментарии от людей, которым лишь дай повод посмеяться
- Уфологи насмешили неожиданным заявлением
- Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях
- Контракт между мертвыми и теми, кто не родился
- «Борцы за сепараторство»: в Google знатно потроллили боевиков «ЛНР»
- Как Россия потерпела поражение в Китае
- Очередная история из жизни «республики»
- На Кавказе самка оленя заставила волка убегать, поджав хвост
- Перед Порошенком постав комплекс проблем
- Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо жены
- Результати дослідження щодо результатів боротьби із корупцією
- Огромный аллигатор устроил шоу на поле для гольфа
- В ожидании поцелуя Путина и Трампа
- Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
- Европа: тупик миграции
- Крым и Джон Болтон
- «Призрак» попал на фото, не на шутку перепугав семью
- Почему тотальная «зрада» так опасна
- Россиянки бросились в любовные сети иностранных фанатов
- В Канаде горе-воришка скрывалась от копов на потолке, но упала им под ноги
- В зоне ООС ранили украинского бойца
Оставьте свой комментарий