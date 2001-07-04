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Раздел: Культура  
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Слухи о беременности Ксении Собчак получили новое подтверждение

Слухи о беременности Ксении Собчак получили новое подтверждение Сама Ксения не комментирует этот вопрос.

В сети еще больше стали обсуждать вероятную беременность Ксении Собчак, а причиной этому стал неожиданный комментарий дизайнера в соцсетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

В сети и раньше появлялись слухи, будто Ксения Собчак беременна вторым ребенком. Впрочем, как это было и в случае с первой беременностью, ведущая не спешит комментировать эти новости. Однако поклонники не успокаиваются — многие заметили, что все чаще Ксения появляется на публике в нарядах свободного кроя, и, вероятней всего, таким образом скрывает изменившуюся фигуру.

А на днях появилось новое подтверждение предположений пользователей сети. Так, недавно Собчак посетила очередное светское мероприятие, и появилась на сцене в свободном платье. Позже снимком с события поделилась дизайнер Мишаня Мишина (супруга рэпера Dino MC), которая была запечатлена вместе с Собчак.

«Ксения очень милая, совсем не закошмарила меня», — написала подписчикам девушка. Однако всех интересовало одно — беременна ли Собчак? Некоторые напрямую спросили у Мишани об этом, на что она ответила утвердительно.

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Сама Собчак пока никак не отреагировала на откровенность Мишани в соцсетях, однако утверждать, что дизайнер серьезно отвечала на вопросы подписчиков, нельзя. Вполне вероятно, устав от расспросов о беременности Ксении Собчак, девушка в шутку ответила «да». Впрочем, вскоре фото, которое вызвало столько комментариев, было удалено со страницы дизайнера. Может, Ксения попросила?

Слухи о беременности Ксении Собчак получили новое подтверждение
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 Теги: Ксения Собчак, беременность, слухи

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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