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Раздел: Культура  
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На выступлении Бейонсе в Польше сломалась сцена

На выступлении Бейонсе в Польше сломалась сцена Подвесная конструкция не опустилась, в результате чего певицу пришлось вызволять.

Бейонсе и Джей Зи сейчас вместе выступают со своим туром On the Run II по многим странам мира. И вот недавно их концерт состоялся в Варшаве, где собралось много поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Правда, не обошелся концерт без неприятного инцидента. Во время выступления с Бейонсе произошел конфуз.

Артистка застряла на подвесной конструкции над сценой. Работникам сцены понадобилось время и длинная лестница, чтоб спустить Бейонсе на сцену.

Поклонники Бейонсе в этот момент решили поддержать певицу криками "Бейонсе, Бейонсе".

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А через какое-то время на одном из каналов YouTube появилось видео конфуза с Бейонсе.

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 Теги: Бейонсе, конфуз

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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