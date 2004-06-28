» » Анастасия Приходько показала новую татуировку
Раздел: Культура  
0

Анастасия Приходько показала новую татуировку

Анастасия Приходько показала новую татуировку Артистке сделали тату в виде цветка на руке.

Популярная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько, которая недавно шокировала поклонников изменениями в своей личной жизни, решилась на новую татуировку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Процессом создания тату Настя поделилась на своей странице в Facebook.

"Смешно но больно))) Новая жизнь новая татушка :) @roman byazarty закрасит "my life" в пионы! Это были любимые цветы моего дедушки, также тюльпаны! Я их сильно люблю!", - поделилась певица.

Читайте также: Американский рэпер рассказал, кто убил Тупака Шакура

"Так что, когда мне дарят розы я расстраиваюсь, потому что для меня этот цветок не красивый и колючий, а также быстро умирает, и это очень банально вот так)", - добавила Анастасия.

Анастасия Приходько показала новую татуировку
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Анастасия Приходько, татуировка

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     459
     0

Похожие новости по теме

Анастасия Приходько показала, как выглядела в детстве Анастасия Приходько показала, как выглядела в детстве

Певица впервые поделилась детской фотографией.

Настя Приходько удивила необычным тату Настя Приходько удивила необычным тату

Популярная украинская певица Анастасия Приходько удивила поклонников новой татуировкой.

Анастасия Приходько решилась на короткую стрижку Анастасия Приходько решилась на короткую стрижку

Популярная певица Анастасия Приходько вслед за цветом волос кардинально сменила прическу.

Украинская певица сделала патриотичное тату под сердцем Украинская певица сделала патриотичное тату под сердцем

Анастасия Приходько засветила свою новую татуировку.

Анастасия Приходько пошла на подвиг ради детей Анастасия Приходько пошла на подвиг ради детей

Певица решила сделать новые татуировки у себя на руке в виде имен своих детей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх