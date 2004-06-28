Раздел: Культура
Джамала показала милое фото с трехмесячным сыном
Снимок Джамалы с Эмиром-Рахманом появился в социальной сети.
Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала поделилась с поклонниками трогательным фото с маленьким сыном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее фото молодая мама разместила в своем Instagram. "Счастье здесь", - подписала нежный кадр певица.
На фото Джамала нежно прижимает к груди маленького Эмира-Рахмана. Нежное фото умилило поклонников певицы:
lidiya_lkf Какие сладкие, отличного отдыха вашей семье
s_jamalajaaa_Такие милые
marina_bojko 1он такой крохотный, мне кажется Вы изменились как-то, стали еще красивее что-ли, не могу понять... Или это просто счастье? В любом случае рада за Вас как за молодую мамочку. Мне кажется все равно на сколько известен человек, богат... ощущение материнства хочет прочуствовать каждая девушка и это совершенное и неоспоримое счастье
yevhen_chuhrii Мамино счастье
nyuka22 Совсем лысик, какое счастье быть мамой
Читайте также: Слухи о беременности Ксении Собчак получили новое подтверждение
Напомним, малыш появился на свет 27 марта. Для певицы и ее супруга Бекира Селейманова этот ребенок стал первенцем.
Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала поделилась с поклонниками трогательным фото с маленьким сыном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее фото молодая мама разместила в своем Instagram. "Счастье здесь", - подписала нежный кадр певица.
На фото Джамала нежно прижимает к груди маленького Эмира-Рахмана. Нежное фото умилило поклонников певицы:
lidiya_lkf Какие сладкие, отличного отдыха вашей семье
s_jamalajaaa_Такие милые
marina_bojko 1он такой крохотный, мне кажется Вы изменились как-то, стали еще красивее что-ли, не могу понять... Или это просто счастье? В любом случае рада за Вас как за молодую мамочку. Мне кажется все равно на сколько известен человек, богат... ощущение материнства хочет прочуствовать каждая девушка и это совершенное и неоспоримое счастье
yevhen_chuhrii Мамино счастье
nyuka22 Совсем лысик, какое счастье быть мамой
Читайте также: Слухи о беременности Ксении Собчак получили новое подтверждение
Напомним, малыш появился на свет 27 марта. Для певицы и ее супруга Бекира Селейманова этот ребенок стал первенцем.
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