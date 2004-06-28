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Раздел: Культура  
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Джамала показала милое фото с трехмесячным сыном

Джамала показала милое фото с трехмесячным сыном Снимок Джамалы с Эмиром-Рахманом появился в социальной сети.

Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала поделилась с поклонниками трогательным фото с маленьким сыном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее фото молодая мама разместила в своем Instagram. "Счастье здесь", - подписала нежный кадр певица.

На фото Джамала нежно прижимает к груди маленького Эмира-Рахмана. Нежное фото умилило поклонников певицы:

lidiya_lkf Какие сладкие, отличного отдыха вашей семье

s_jamalajaaa_Такие милые

marina_bojko 1он такой крохотный, мне кажется Вы изменились как-то, стали еще красивее что-ли, не могу понять... Или это просто счастье? В любом случае рада за Вас как за молодую мамочку. Мне кажется все равно на сколько известен человек, богат... ощущение материнства хочет прочуствовать каждая девушка и это совершенное и неоспоримое счастье

yevhen_chuhrii Мамино счастье

nyuka22 Совсем лысик, какое счастье быть мамой

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Напомним, малыш появился на свет 27 марта. Для певицы и ее супруга Бекира Селейманова этот ребенок стал первенцем.

Джамала показала милое фото с трехмесячным сыном
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 Теги: Джамала, сын, фото

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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