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Раздел: Культура  
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За Дженнифер Энистон ухаживают сразу двое

За Дженнифер Энистон ухаживают сразу двое49-летней актрисе нет отбоя от ухажеров.

49-летняя актриса Дженнифер Энистон после развода с Джастином Теру готова к новым отношениям. Актриса снова ходит на свидания. Причем сразу с двумя мужчинами, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.

За Энистон ухаживают два поклонника, и ни один из них не актер. Первый - "крупный авторитет в технической отрасли". Он недавно расстался с женой и теперь пытается завоевать Дженнифер. "Это пока все держится в секрете",— заявил источник.

"Второй - творческий человек, они познакомились несколько месяцев назад, когда актриса начала работать над новым проектом",— делится инсайдер.

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Пару месяцев назад Энистон начала сниматься в фильме Dumplin, а также работает над картиной для Netflix - Murder Mystery. Сейчас Энистон наслаждается вниманием мужчин и своей свободной жизнью.
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 Теги: Дженнифер Энистон, ухажеры

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Сегодня, 10:27 » Автор: Валерия Янобекова
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