Раздел: Культура
За Дженнифер Энистон ухаживают сразу двое
49-летней актрисе нет отбоя от ухажеров.
49-летняя актриса Дженнифер Энистон после развода с Джастином Теру готова к новым отношениям. Актриса снова ходит на свидания. Причем сразу с двумя мужчинами, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.
За Энистон ухаживают два поклонника, и ни один из них не актер. Первый - "крупный авторитет в технической отрасли". Он недавно расстался с женой и теперь пытается завоевать Дженнифер. "Это пока все держится в секрете",— заявил источник.
"Второй - творческий человек, они познакомились несколько месяцев назад, когда актриса начала работать над новым проектом",— делится инсайдер.
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Пару месяцев назад Энистон начала сниматься в фильме Dumplin, а также работает над картиной для Netflix - Murder Mystery. Сейчас Энистон наслаждается вниманием мужчин и своей свободной жизнью.
49-летняя актриса Дженнифер Энистон после развода с Джастином Теру готова к новым отношениям. Актриса снова ходит на свидания. Причем сразу с двумя мужчинами, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.
За Энистон ухаживают два поклонника, и ни один из них не актер. Первый - "крупный авторитет в технической отрасли". Он недавно расстался с женой и теперь пытается завоевать Дженнифер. "Это пока все держится в секрете",— заявил источник.
"Второй - творческий человек, они познакомились несколько месяцев назад, когда актриса начала работать над новым проектом",— делится инсайдер.
Читайте также: Дженнифер Лопес появилась на публике в странном наряде
Пару месяцев назад Энистон начала сниматься в фильме Dumplin, а также работает над картиной для Netflix - Murder Mystery. Сейчас Энистон наслаждается вниманием мужчин и своей свободной жизнью.
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