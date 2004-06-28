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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко показала нескромное фото

Регина Тодоренко показала нескромное фото Откровенный внешний вид телеведущей удивил публику.

В последнее время Регина Тодоренко дает массу инфоповодов, то публикуя фото с новым возлюбленным, то демонстрируя публике откровенные наряды. На одном из последних снимков, опубликованных в Instagram-аккаунте телеведущей, мы снова можем увидеть ее в весьма эпатажном образе: на нем Регина позирует в колготах в сетку, поверх которых надела купальник и шубу, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на COSMOPOLITAN.

Несмотря на то, что одежды на звезде достаточно, фолловеры отмечают, что из-за откровенного купальника она выглядит практически голой, и отмечают, что в таком виде гулять по городу не стоит.

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Впрочем, мы уверены, что такой образ Регина выбрала не для прогулки, а для участия в какой-нибудь фотосъемке – в таком случае, он может быть более чем уместен! А ты что думаешь об этом наряде телеведущей: стильно или странно?

Регина Тодоренко показала нескромное фото
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 Теги: Регина Тодоренко, фигура

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Сегодня, 11:59 » Автор: Валерия Янобекова
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