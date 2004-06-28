Раздел: Культура
"Без фильтров": в Сеть попало пляжное фото Сары Джессики Паркер
53-летняя актриса удивила своей фигурой.
Сара Джессика Паркер задала собственные тенденции стиля своими затейливыми платьями, невероятными туфлями и дизайнерскими сумочками, играя роль Кэрри Брэдшоу в популярном сериале "Секс в большом городе" (Sex and the City.). Но в этот уик-энд актриса запомнилась не невероятным гламурным образом, поскольку она позировала в простом черном купальнике, находясь на нью-йоркском пляже Монтаук, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на КиноАфишу.
Пользователи Сети отметили, что в свои 53 года актриса выглядит потрясающе: подтянутое спортивное тело и неувядающая красота уже давно стали визитной карточкой актрисы!
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Красотка проводила время за чтением книги, греясь в лучах летнего солнца. Стоит отметить, что подтянутая фигура Сары — это не только генетика, но и занятия спортом, и правильное питание.
Сара Джессика Паркер задала собственные тенденции стиля своими затейливыми платьями, невероятными туфлями и дизайнерскими сумочками, играя роль Кэрри Брэдшоу в популярном сериале "Секс в большом городе" (Sex and the City.). Но в этот уик-энд актриса запомнилась не невероятным гламурным образом, поскольку она позировала в простом черном купальнике, находясь на нью-йоркском пляже Монтаук, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на КиноАфишу.
Пользователи Сети отметили, что в свои 53 года актриса выглядит потрясающе: подтянутое спортивное тело и неувядающая красота уже давно стали визитной карточкой актрисы!
Читайте также: Слухи о беременности Ксении Собчак получили новое подтверждение
Красотка проводила время за чтением книги, греясь в лучах летнего солнца. Стоит отметить, что подтянутая фигура Сары — это не только генетика, но и занятия спортом, и правильное питание.
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