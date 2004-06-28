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Раздел: Культура  
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"Без фильтров": в Сеть попало пляжное фото Сары Джессики Паркер

"Без фильтров": в Сеть попало пляжное фото Сары Джессики Паркер 53-летняя актриса удивила своей фигурой.

Сара Джессика Паркер задала собственные тенденции стиля своими затейливыми платьями, невероятными туфлями и дизайнерскими сумочками, играя роль Кэрри Брэдшоу в популярном сериале "Секс в большом городе" (Sex and the City.). Но в этот уик-энд актриса запомнилась не невероятным гламурным образом, поскольку она позировала в простом черном купальнике, находясь на нью-йоркском пляже Монтаук, сообщает Хроника.Инфо со ссылкой на КиноАфишу.

Пользователи Сети отметили, что в свои 53 года актриса выглядит потрясающе: подтянутое спортивное тело и неувядающая красота уже давно стали визитной карточкой актрисы!

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Красотка проводила время за чтением книги, греясь в лучах летнего солнца. Стоит отметить, что подтянутая фигура Сары — это не только генетика, но и занятия спортом, и правильное питание.

"Без фильтров": в Сеть попало пляжное фото Сары Джессики Паркер
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 Теги: Сара Джессика Паркер, фигура

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Сегодня, 13:46 » Автор: Валерия Янобекова
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