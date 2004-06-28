Раздел: Культура
TAYANNA снялась в пикантном фотосете
Певица продемонстрировала плоский живот, примерив откровенные топы.
Украинская певица TAYANNA, которая выступила на первом дне фестиваля Atlas Weekend, снялась в новой фотосессии, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на ТСН.
Исполнительница стала героиней нового выпуска глянца Pink. На фото артистка предстает в коротком топе, а также блузе с пикантным декольте.
В интервью журналу TAYANNA призналась, что в детстве не могла принять себя такой, какая она есть. Певица сидела на диетах, пыталась похудеть.
Однако сейчас, утверждает исполнительница, если хочется скрыть недостатки фигуры, на помощь приходит правильно подобранная одежда.
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"Для меня важен ежедневный рацион правильного и здорового питания: не ем сладкое и давно перестала употреблять мясо. Мне хочется мотивировать женщин заниматься своим телом, следить за питанием, вести активный образ жизни и наконец полюбить спорт", - сказала TAYANNA.
Украинская певица TAYANNA, которая выступила на первом дне фестиваля Atlas Weekend, снялась в новой фотосессии, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на ТСН.
Исполнительница стала героиней нового выпуска глянца Pink. На фото артистка предстает в коротком топе, а также блузе с пикантным декольте.
В интервью журналу TAYANNA призналась, что в детстве не могла принять себя такой, какая она есть. Певица сидела на диетах, пыталась похудеть.
Однако сейчас, утверждает исполнительница, если хочется скрыть недостатки фигуры, на помощь приходит правильно подобранная одежда.
Читайте также: Джамала показала милое фото с трехмесячным сыном
"Для меня важен ежедневный рацион правильного и здорового питания: не ем сладкое и давно перестала употреблять мясо. Мне хочется мотивировать женщин заниматься своим телом, следить за питанием, вести активный образ жизни и наконец полюбить спорт", - сказала TAYANNA.
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