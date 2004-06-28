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Раздел: Культура  
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TAYANNA снялась в пикантном фотосете

TAYANNA снялась в пикантном фотосетеПевица продемонстрировала плоский живот, примерив откровенные топы.

Украинская певица TAYANNA, которая выступила на первом дне фестиваля Atlas Weekend, снялась в новой фотосессии, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на ТСН.

Исполнительница стала героиней нового выпуска глянца Pink. На фото артистка предстает в коротком топе, а также блузе с пикантным декольте.

В интервью журналу TAYANNA призналась, что в детстве не могла принять себя такой, какая она есть. Певица сидела на диетах, пыталась похудеть.

Однако сейчас, утверждает исполнительница, если хочется скрыть недостатки фигуры, на помощь приходит правильно подобранная одежда.

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"Для меня важен ежедневный рацион правильного и здорового питания: не ем сладкое и давно перестала употреблять мясо. Мне хочется мотивировать женщин заниматься своим телом, следить за питанием, вести активный образ жизни и наконец полюбить спорт", - сказала TAYANNA.

TAYANNA снялась в пикантном фотосете

TAYANNA снялась в пикантном фотосете

TAYANNA снялась в пикантном фотосете
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 Теги: Tayanna, фигура

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Сегодня, 15:06 » Автор: Валерия Янобекова
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