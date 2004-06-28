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Раздел: Культура  
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Евровидение-2019 в Израиле под угрозой: названа причина

Евровидение-2019 в Израиле под угрозой: названа причинаПредупредительное письмо было получено авторами песни.

Медиахолдинг Universal Music направил предупредительное письмо авторам "Toy", которую представила пышнотелая певица Нетта Барзилай, Дорону Медали и Ставу Бегеру, в котором утверждается, что песня, ставшая победителем "Евровидения-2018", является плагиатом на песню Seven Nation Army.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Заметим, что такое обвинение в плагиате может поставить под угрозу проведение конкурса "Евровидение-2019" в Израиле. Об этом сообщает ESC Today.

В уставе песенного конкурса говорится, что песня-победитель должна быть оригинальной. Так, если плагиат будет доказан, то Нетта Барзилай будет дисквалифицирована, и конкурс "Евровидение" не состоится в Израиле в следующем году.

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Предупредительное письмо было получено авторами песни еще две недели назад и теперь один из авторов, израильский композитор и режиссер-постановщик Дорон Медали, отправился в Лос-Анджелес для попытки решить конфликт.

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 Теги: Евровидение-2019, Израиль

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Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
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