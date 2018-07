В США скончался популярный инди-музыкант

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Участник инди-рок-группы The Shins и гастрольный басист коллектива The Black Keys Ричард Свифт скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka Причина смерти пока не раскрывается. За месяц до смерти Свифт был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.Вокалист The Black Keys Дэн Ауэрбах почтил память Свифта в Instagram.«Сегодня мир потерял одного из самых талантливых среди известных мне музыкантов. Теперь он со своими матерью и сестрой. Я буду скучать, друг», — написал Ауэрбах.Ричард Свифт выступал на гастролях дуэта The Black Keys с 2014 года в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста. В музыкальном коллективе The Shins он играл на клавишных с 2011 года. Также музыкант продюсировал альбомы Шарон ВанЭттен, группы Foxygen и занимался рисованием обложек альбомов.Напомним, The Black Keys — американский блюз-рок-дуэт, сформированный в городе Акрон штата Огайо в 2001 году. В состав группы входят Дэн Ауэрбах и Патрик Карни.