Раздел: Культура
В США скончался популярный инди-музыкант
Причину смерти все еще не раскрыли.
Участник инди-рок-группы The Shins и гастрольный басист коллектива The Black Keys Ричард Свифт скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Причина смерти пока не раскрывается. За месяц до смерти Свифт был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.
Вокалист The Black Keys Дэн Ауэрбах почтил память Свифта в Instagram.
«Сегодня мир потерял одного из самых талантливых среди известных мне музыкантов. Теперь он со своими матерью и сестрой. Я буду скучать, друг», — написал Ауэрбах.
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Ричард Свифт выступал на гастролях дуэта The Black Keys с 2014 года в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста. В музыкальном коллективе The Shins он играл на клавишных с 2011 года. Также музыкант продюсировал альбомы Шарон ВанЭттен, группы Foxygen и занимался рисованием обложек альбомов.
Напомним, The Black Keys — американский блюз-рок-дуэт, сформированный в городе Акрон штата Огайо в 2001 году. В состав группы входят Дэн Ауэрбах и Патрик Карни.
Участник инди-рок-группы The Shins и гастрольный басист коллектива The Black Keys Ричард Свифт скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Причина смерти пока не раскрывается. За месяц до смерти Свифт был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.
Вокалист The Black Keys Дэн Ауэрбах почтил память Свифта в Instagram.
«Сегодня мир потерял одного из самых талантливых среди известных мне музыкантов. Теперь он со своими матерью и сестрой. Я буду скучать, друг», — написал Ауэрбах.
Читайте также: Скончался известный музыкант Пит Фонтейн
Ричард Свифт выступал на гастролях дуэта The Black Keys с 2014 года в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста. В музыкальном коллективе The Shins он играл на клавишных с 2011 года. Также музыкант продюсировал альбомы Шарон ВанЭттен, группы Foxygen и занимался рисованием обложек альбомов.
Напомним, The Black Keys — американский блюз-рок-дуэт, сформированный в городе Акрон штата Огайо в 2001 году. В состав группы входят Дэн Ауэрбах и Патрик Карни.
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