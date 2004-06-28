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Раздел: Культура  
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В США скончался популярный инди-музыкант

В США скончался популярный инди-музыкантПричину смерти все еще не раскрыли.

Участник инди-рок-группы The Shins и гастрольный басист коллектива The Black Keys Ричард Свифт скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.

Причина смерти пока не раскрывается. За месяц до смерти Свифт был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вокалист The Black Keys Дэн Ауэрбах почтил память Свифта в Instagram.

«Сегодня мир потерял одного из самых талантливых среди известных мне музыкантов. Теперь он со своими матерью и сестрой. Я буду скучать, друг», — написал Ауэрбах.

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Ричард Свифт выступал на гастролях дуэта The Black Keys с 2014 года в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста. В музыкальном коллективе The Shins он играл на клавишных с 2011 года. Также музыкант продюсировал альбомы Шарон ВанЭттен, группы Foxygen и занимался рисованием обложек альбомов.

Напомним, The Black Keys — американский блюз-рок-дуэт, сформированный в городе Акрон штата Огайо в 2001 году. В состав группы входят Дэн Ауэрбах и Патрик Карни.
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 Теги: США, музыкант, исполнитель

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Сегодня, 20:29 » Автор: Едгар Букмирза
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