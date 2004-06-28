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Раздел: Культура  
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В сети обнародовали список лучших хоррор-фильмов

В сети обнародовали список лучших хоррор-фильмовВ список попал "Реинкарнация".

Портал Vulture составил список лучших фильмов ужасов за 2018 год.

На данный момент в рейтинге 12 картин, но список будет обновляться по мере выхода новых лент. Кадр из фильма «Аннигиляция» Авторы отметили такие хорроры, как «Аннигиляция», «Тихое место», «Груз», «Ад», «Паранормальное», «Истории призраков», «Реинкарнация», «Мохоки», «Мама и папа», «Мон мон мон монстры!», «Голодные Z» и «Месть».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viknaodessa.

«Тихое место» составители списка назвали «весенним сюрпризом для проката», а актрису Тони Коллетт, сыгравшую в «Реинкарнации», окрестили «одним из самых жутких экранных воплощений матери».

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В мае Vulture составил список из десяти лучших фильмов про зомби-апокалипсис в истории кинематографа.

В перечень попали хоррор-мелодрама «Тепло наших тел» с Николасом Холтом, драма «Зараженная» с Арнольдом Шварценеггером, вышедший в 2016-м американский триллер «От этого песок становится красным» и южнокорейская лента «Вопль».
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 Теги: хоррор, фильм, список

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Сегодня, 21:41 » Автор: Едгар Букмирза
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