Раздел: Культура
Сын известной певицы совершил самоубийство
Тина Тернер сейчас находится на Неделе высокой моды в Париже.
Старший сын американской певицы Тины Тернер Крэйг Рэймонд Тернер покончил жизнь самоубийством. 59-летний мужчина выстрелил в себя из огнестрельного оружия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Тело нашла полиция в его доме в Студио-сити, информируют СМИ, в частности, TMZ.
Старшего сына Тина родила, когда ей было всего 18. Отцом Рэймонда был саксофонист Рэймонд Хилл, с которым певица развелась вскоре после рождения ребенка. Второй муж звезды, Айк Тернер, усыновил Крейга. В браке с Айком Тина родила второго сына – Рональда Тернера. В 2013-м году Тина вышла за продюсера Эрвина Баха.
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Крейг не стал музыкантом, как его родители, а занимался недвижимостью.
Старший сын американской певицы Тины Тернер Крэйг Рэймонд Тернер покончил жизнь самоубийством. 59-летний мужчина выстрелил в себя из огнестрельного оружия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Тело нашла полиция в его доме в Студио-сити, информируют СМИ, в частности, TMZ.
Старшего сына Тина родила, когда ей было всего 18. Отцом Рэймонда был саксофонист Рэймонд Хилл, с которым певица развелась вскоре после рождения ребенка. Второй муж звезды, Айк Тернер, усыновил Крейга. В браке с Айком Тина родила второго сына – Рональда Тернера. В 2013-м году Тина вышла за продюсера Эрвина Баха.
Читайте также: В Киеве пациент больницы совершил самоубийство
Крейг не стал музыкантом, как его родители, а занимался недвижимостью.
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