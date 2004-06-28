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Раздел: Культура  
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Сын известной певицы совершил самоубийство

Сын известной певицы совершил самоубийствоТина Тернер сейчас находится на Неделе высокой моды в Париже.

Старший сын американской певицы Тины Тернер Крэйг Рэймонд Тернер покончил жизнь самоубийством. 59-летний мужчина выстрелил в себя из огнестрельного оружия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Тело нашла полиция в его доме в Студио-сити, информируют СМИ, в частности, TMZ.

Старшего сына Тина родила, когда ей было всего 18. Отцом Рэймонда был саксофонист Рэймонд Хилл, с которым певица развелась вскоре после рождения ребенка. Второй муж звезды, Айк Тернер, усыновил Крейга. В браке с Айком Тина родила второго сына – Рональда Тернера. В 2013-м году Тина вышла за продюсера Эрвина Баха.

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Крейг не стал музыкантом, как его родители, а занимался недвижимостью.


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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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