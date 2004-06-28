Сын известной певицы совершил самоубийство

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О том, что наконец-то легендарная певица Тина Тернер выйдет замуж за своего давнего и преданного возлюбленного по имени Эрвин Бах, говорили еще этой весной. И вот теперь в интернет просочилась новая информация - долгожданная свадьба 73-летняей певицы «случиться» на следующей неделе, 21 июля. Для невесты уже создан ее