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Раздел: Культура  
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Ирина Билык решила сменить образ

Ирина Билык решила сменить образПевица использовала розовую помаду.

Украинская певица Ирина Билык удивила необычным образом. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Судя по фото, артистка решила сменить стиль и попробовать что-то более свободное и спортивное.

На запись программы «Хто зверху», которая транслируется на «Новом канале» Ирина Билык пришла в синей объемной толстовке и ботфортах до колена на высоком каблуке.

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В качестве яркого акцента певица использовала розовую помаду на губах.
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 Теги: Ирина Билык, образ

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Вчера, 23:12 » Автор: Едгар Букмирза
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