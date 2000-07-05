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Джон Малкович сыграет в продолжении известного сериала

Джон Малкович сыграет в продолжении известного сериалаВ проекте также примет участие звезда «Фантастических тварей» Джуд Лоу.

Выдуманная, но получившая широкую популярность в США история о понтифике Пие XIII, получит новое воплощение. Режиссер Паоло Соррентино намерен сменить концепцию сюжета, а заодно и актерский состав.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Джон Малкович сыграет в продолжении сериала «Молодой папа». По инсайдерской информации, этот проект строится, как 10-серийный мини-сериал под названием «Новый папа».

Прошло всего два года после окончания предыдущей истории, которая очаровала зрителей из США, прежде всего, причислением их к древней европейской истории. По мнению кинокритиков, авторам сценария Умберто Контарелло и Паоло Соретино удалось привлечь аудиторию простотой и знанием психологии.

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В настоящее время фабула нового сюжета держится в тайне. Однако, судя по названию мини-сериала, Малкович сыграет очередного понтифика, который тоже будет выходцем из Нового Света. В проекте также примет участие звезда «Фантастических тварей» Джуд Лоу. Пока его роль в «Новом папе» неизвестна, но следует предполагать, что он будет выступать как антагонист Малковича.
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 Теги: Джон Малкович, сериал

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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