» » Джамала показала подросшего сына
Раздел: Культура  
0

Джамала показала подросшего сына

Джамала показала подросшего сынаПевица впервые стала мамой в марте этого года

Знаменитая украинская певица Джамала впервые стала мамой в конце марта этого года. У нее и ее супруга Сеит-Бекира огълы Сулейманова родился сын. Мальчика назвали Эмир-Рахман, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В первое время певица не публиковала фото с малышом, но теперь она активно делится трогательными снимками, хоть и лицо сына пока не показывает.

Так, Джамала разместила в своем Instagram трогательное селфи с трехмесячным Эмир-Рахманом.

Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит и материнство ей к лицу: "С рождением ребёнка вы стали ещё красивее!!! Без макияжа очень нравитесь-нежная!", "Красивые!", "Джамала вы очень красивая и ребёночек ваш вам ещё больше даёт красоты!", "Вітаю вас із материнством, вам дуже личить, ви така ніжна, щаслива і сяєте від радості",

Читайте также: Слава Каминская показала подросшего сына

"С рождением ребенка любая женщина меняется и Джамала изменилась, такой вы мне больше нравитесь".

Джамала показала подросшего сына
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Джамала, сын

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
     114
     0

Похожие новости по теме

Джамала поделилась трогательным семейным снимком Джамала поделилась трогательным семейным снимком

Украинская певица Джамала, победительница "Евровидения-2016" показала поклонникам мужа и сына.

Джамала рассказала о деталях опыта материнства Джамала рассказала о деталях опыта материнства

Артистка заявила, что после рождения первого сына она не будет останавливаться.

Джамала разоткровенничалась о материнстве Джамала разоткровенничалась о материнстве

Певица хочет родить еще одного малыша.

Джамала показала фотографию с новорожденным сыном Джамала показала фотографию с новорожденным сыном

Певица разместила снимок в социальной сети.

Джамала впервые показала, как выглядит после рождения ребенка Джамала впервые показала, как выглядит после рождения ребенка

Джамала много времени проводит дома с малышом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх