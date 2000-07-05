Раздел: Культура
Джамала показала подросшего сына
Певица впервые стала мамой в марте этого года
Знаменитая украинская певица Джамала впервые стала мамой в конце марта этого года. У нее и ее супруга Сеит-Бекира огълы Сулейманова родился сын. Мальчика назвали Эмир-Рахман, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В первое время певица не публиковала фото с малышом, но теперь она активно делится трогательными снимками, хоть и лицо сына пока не показывает.
Так, Джамала разместила в своем Instagram трогательное селфи с трехмесячным Эмир-Рахманом.
Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит и материнство ей к лицу: "С рождением ребёнка вы стали ещё красивее!!! Без макияжа очень нравитесь-нежная!", "Красивые!", "Джамала вы очень красивая и ребёночек ваш вам ещё больше даёт красоты!", "Вітаю вас із материнством, вам дуже личить, ви така ніжна, щаслива і сяєте від радості",
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"С рождением ребенка любая женщина меняется и Джамала изменилась, такой вы мне больше нравитесь".
Знаменитая украинская певица Джамала впервые стала мамой в конце марта этого года. У нее и ее супруга Сеит-Бекира огълы Сулейманова родился сын. Мальчика назвали Эмир-Рахман, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В первое время певица не публиковала фото с малышом, но теперь она активно делится трогательными снимками, хоть и лицо сына пока не показывает.
Так, Джамала разместила в своем Instagram трогательное селфи с трехмесячным Эмир-Рахманом.
Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит и материнство ей к лицу: "С рождением ребёнка вы стали ещё красивее!!! Без макияжа очень нравитесь-нежная!", "Красивые!", "Джамала вы очень красивая и ребёночек ваш вам ещё больше даёт красоты!", "Вітаю вас із материнством, вам дуже личить, ви така ніжна, щаслива і сяєте від радості",
Читайте также: Слава Каминская показала подросшего сына
"С рождением ребенка любая женщина меняется и Джамала изменилась, такой вы мне больше нравитесь".
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