Раздел: Культура
Надя Дорофеева поделилась семейным снимком с отдыха
Супруги сейчас отдыхают на Бали
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая записала совместную песню с MONATIK, отдыхает вместе с мужем Владимиром Дантесом на Бали (Индонезия), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как обычно, артистка радует своих поклонников яркими фотографиями из своей жизни. Теперь Надя разместила в Instagram новое фото с Вовой, где она в красном купальнике обнимает мужа в бассейне посреди утопающей зелени острова.
"Perfect time", – написала певица под снимком.
Читайте также: Надя Дорофеева поделилась свежим снимком
Поклонники тут же забросали пару комплиментами: "Милахи", "Вы очень красивая пара", "Ой, какая прелесть", "Как это мило", "Какие счастливые", "Вы такие замечательные".
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая записала совместную песню с MONATIK, отдыхает вместе с мужем Владимиром Дантесом на Бали (Индонезия), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как обычно, артистка радует своих поклонников яркими фотографиями из своей жизни. Теперь Надя разместила в Instagram новое фото с Вовой, где она в красном купальнике обнимает мужа в бассейне посреди утопающей зелени острова.
"Perfect time", – написала певица под снимком.
Читайте также: Надя Дорофеева поделилась свежим снимком
Поклонники тут же забросали пару комплиментами: "Милахи", "Вы очень красивая пара", "Ой, какая прелесть", "Как это мило", "Какие счастливые", "Вы такие замечательные".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
770
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
- Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
- Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
- Порошенко внес в Раду важный законопроект
- Совесть замучила: водитель оплатил парковочный талон спустя 44 года
- Украинцев удивят интересными поправками к законам
- В США медведь знатно расслабился в джакузи
- Проблемы туристов: что может сделать консул
- Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps
- Любители против профессионалов
- Прикол дня: в России вел эфир в женском платье, проиграв спор
- Государство мазохистов
- Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
- Чи є підстави для нового суспільного договору
- Съездить за лифчиком: американка с обнаженной грудью угнала погрузчик
- Встреча Трампа и Путина: предисловие
- Мариупольский кондуктор с голым торсом стал новой звездой Сети
- Проверили всех, кроме Путина
- Россия: вставание с колен в полный рост
- Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских
- Прозрачный намек Владимира Путина
- «ЛНР» терміново потрібні заручники
- Готов обменять себя на Сенцова
Оставьте свой комментарий