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Раздел: Культура  
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Надя Дорофеева поделилась семейным снимком с отдыха

Надя Дорофеева поделилась семейным снимком с отдыхаСупруги сейчас отдыхают на Бали

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая записала совместную песню с MONATIK, отдыхает вместе с мужем Владимиром Дантесом на Бали (Индонезия), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как обычно, артистка радует своих поклонников яркими фотографиями из своей жизни. Теперь Надя разместила в Instagram новое фото с Вовой, где она в красном купальнике обнимает мужа в бассейне посреди утопающей зелени острова.

"Perfect time", – написала певица под снимком.

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Поклонники тут же забросали пару комплиментами: "Милахи", "Вы очень красивая пара", "Ой, какая прелесть", "Как это мило", "Какие счастливые", "Вы такие замечательные".

Надя Дорофеева поделилась семейным снимком с отдыха
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 Теги: Надя Дорофеева, отдых

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Сегодня, 06:22 » Автор: Татьяна Ларина
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