Раздел: Культура
Слава Каминская примерила стильный наряд
В кадре Слава позирует в удлиненной белой рубашке оригинального кроя и надетой поверх нее джинсовой куртке.
Как практически любая представительница прекрасного пола, участница вокального дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская регулярно обновляет свой гардероб эффектными новинками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В своем микроблоге артистка поделилась с поклонниками новым фото, сделанным во время примерки очередной обновки, которую сама звезда назвала «рубашкой-потеряшкой». В кадре Слава позирует в удлиненной белой рубашке оригинального кроя и надетой поверх нее джинсовой куртке.
Читайте также: Слава Каминская «выгуляла» модный наряд
Фолловерам пришелся по душе look певицы, и в своих комментариях к посту они оставили массу комплиментов.
Как практически любая представительница прекрасного пола, участница вокального дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская регулярно обновляет свой гардероб эффектными новинками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В своем микроблоге артистка поделилась с поклонниками новым фото, сделанным во время примерки очередной обновки, которую сама звезда назвала «рубашкой-потеряшкой». В кадре Слава позирует в удлиненной белой рубашке оригинального кроя и надетой поверх нее джинсовой куртке.
Читайте также: Слава Каминская «выгуляла» модный наряд
Фолловерам пришелся по душе look певицы, и в своих комментариях к посту они оставили массу комплиментов.
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