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Раздел: Культура  
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Слава Каминская примерила стильный наряд

Слава Каминская примерила стильный нарядВ кадре Слава позирует в удлиненной белой рубашке оригинального кроя и надетой поверх нее джинсовой куртке.

Как практически любая представительница прекрасного пола, участница вокального дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская регулярно обновляет свой гардероб эффектными новинками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

В своем микроблоге артистка поделилась с поклонниками новым фото, сделанным во время примерки очередной обновки, которую сама звезда назвала «рубашкой-потеряшкой». В кадре Слава позирует в удлиненной белой рубашке оригинального кроя и надетой поверх нее джинсовой куртке.

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Фолловерам пришелся по душе look певицы, и в своих комментариях к посту они оставили массу комплиментов.

Слава Каминская примерила стильный наряд
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 Теги: Слава Каминская, наряд

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Сегодня, 08:59 » Автор: Татьяна Ларина
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