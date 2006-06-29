Раздел: Культура
Виталий Козловский оправдался за концерт в Москве
Украинский певец уже не впервые пытается объяснить, почему принял решение выступать на концерте, посвященном Дню Победы в Москве.
Выступивший 9 мая в Москве украинский певец Виталий Козловский заявил, что признает свою "большую ошибку". Об этом он рассказал в интервью "КП в Украине", передает Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.
По его словам, он лишь хотел отдать дань памяти, и не собирался обижать достоинство украинцев.
"Меня не раз приглашали в Москву, и каждый раз я категорически отказывался, несмотря на привлекательные гонорары. Но позволил себе поехать именно на 9 мая. Сейчас объясню почему. Мой дед воевал во время Второй мировой войны, участвовал в боях на территории нынешней России и с детства мне рассказывали истории о том, как жилось после войны, как люди радовались Дню Победы тогда, в 1945-м. Раньше каждый год мы с дедом ходили на парад. Поэтому к этому празднику у меня всегда было особенное отношение", - подчеркнул Козловский.
При этом он заверил, что эта ситуация была необходима ему, чтобы понять, что артист - это не только творческая личность, а прежде всего сознательный гражданин своей страны.
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"Это выступление я считал возможным исключительно как дань памяти, но никоим образом не хотел обидеть поступком своих земляков", - подытожил певец.
Выступивший 9 мая в Москве украинский певец Виталий Козловский заявил, что признает свою "большую ошибку". Об этом он рассказал в интервью "КП в Украине", передает Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.
По его словам, он лишь хотел отдать дань памяти, и не собирался обижать достоинство украинцев.
"Меня не раз приглашали в Москву, и каждый раз я категорически отказывался, несмотря на привлекательные гонорары. Но позволил себе поехать именно на 9 мая. Сейчас объясню почему. Мой дед воевал во время Второй мировой войны, участвовал в боях на территории нынешней России и с детства мне рассказывали истории о том, как жилось после войны, как люди радовались Дню Победы тогда, в 1945-м. Раньше каждый год мы с дедом ходили на парад. Поэтому к этому празднику у меня всегда было особенное отношение", - подчеркнул Козловский.
При этом он заверил, что эта ситуация была необходима ему, чтобы понять, что артист - это не только творческая личность, а прежде всего сознательный гражданин своей страны.
Читайте также: Ван Дамма раскритиковали за высказывания о геях
"Это выступление я считал возможным исключительно как дань памяти, но никоим образом не хотел обидеть поступком своих земляков", - подытожил певец.
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