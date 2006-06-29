» » Виталий Козловский оправдался за концерт в Москве
Раздел: Культура  
0

Виталий Козловский оправдался за концерт в Москве

Виталий Козловский оправдался за концерт в Москве Украинский певец уже не впервые пытается объяснить, почему принял решение выступать на концерте, посвященном Дню Победы в Москве.

Выступивший 9 мая в Москве украинский певец Виталий Козловский заявил, что признает свою "большую ошибку". Об этом он рассказал в интервью "КП в Украине", передает Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.

По его словам, он лишь хотел отдать дань памяти, и не собирался обижать достоинство украинцев.

"Меня не раз приглашали в Москву, и каждый раз я категорически отказывался, несмотря на привлекательные гонорары. Но позволил себе поехать именно на 9 мая. Сейчас объясню почему. Мой дед воевал во время Второй мировой войны, участвовал в боях на территории нынешней России и с детства мне рассказывали истории о том, как жилось после войны, как люди радовались Дню Победы тогда, в 1945-м. Раньше каждый год мы с дедом ходили на парад. Поэтому к этому празднику у меня всегда было особенное отношение", - подчеркнул Козловский.

При этом он заверил, что эта ситуация была необходима ему, чтобы понять, что артист - это не только творческая личность, а прежде всего сознательный гражданин своей страны.

Читайте также: Ван Дамма раскритиковали за высказывания о геях

"Это выступление я считал возможным исключительно как дань памяти, но никоим образом не хотел обидеть поступком своих земляков", - подытожил певец.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Виталий Козловский, интервью

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 10:42 » Автор: Валерия Янобекова
     715
     1

Похожие новости по теме

Виталий Козловский заявил, что больше не будет выступать в России Виталий Козловский заявил, что больше не будет выступать в России

Виталий Козловский выступил в Москве на 9 мая.

Виталий Козловский показал, как выглядел в детстве Виталий Козловский показал, как выглядел в детстве

Певец сам на себя не похож.

Виталий Козловский взбудоражил поклонниц накачанным телом Виталий Козловский взбудоражил поклонниц накачанным телом

Популярный украинский певец опубликовал откровенный снимок.

Козловский поделился новостями о своей личной жизни Козловский поделился новостями о своей личной жизни

Виталий Козловский: "Я стараюсь быть всегда на позитиве, у меня не бывает обид, недовольства - у меня всегда все хорошо"

Козловский рассказал, почему ему запретили выступать на концерте памяти Кузьмы Козловский рассказал, почему ему запретили выступать на концерте памяти Кузьмы

Виталий Козловский, украинский певец, поделился, почему не выступал на концерте памяти Кузьмы Скрябина.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *

0
Valery Taldykin  
Сегодня, 11:07

Шо, опять? :О
А внукам Виталия будут рассказывать: Когда враг напал на нашу Украину, твой дед, внучек, смело поехал в логово врага, чтобы убивать их своим пением?

Гости

наверх