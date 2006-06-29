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Раздел: Культура  
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Ким Кардашян показала, как осваивает вейкбординг

Ким Кардашян показала, как осваивает вейкбординг Многодетная звезда реалити-шоу здорово отдохнула.

37-летняя телезвезда Ким Кардашьян отметила День независимости США довольно необычно: 4 июля знаменитость вместе со своими друзьями отправилась на озеро, где получила настоящую порцию адреналина, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Сегодня.

Ким решила попробовать заняться вейкбордингом (катанием на доске по водной глади с помощью привязанного к катеру канату).

Результаты поездки Ким опубликовала в Instagram-сторис. Кроме этого она разместила фото в бикини.

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С первого раза у Кардашьян не получилось овладеть техникой вейкбординга, да и сама звезда призналась, что это оказалось сложнее, чем она могла представить.

Ким Кардашян показала, как осваивает вейкбординг

Ким Кардашян показала, как осваивает вейкбординг

Ким Кардашян показала, как осваивает вейкбординг


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 Теги: Ким Кардашян, вейкбординг

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Сегодня, 17:21 » Автор: Валерия Янобекова
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