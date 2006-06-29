Раздел: Культура
Скончался знаменитый французский режиссер
Ланцман известен по своей документальной работой "Шоа".
5 июля умер на 92 году жизни известный французский режиссер-документалист Клод Ланцман, который известен кинокартинами о Холокосте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Причина смерти пока неизвестна. Однако, говорится, что последние несколько дней он плохо себя чувствовал. Об этом сообщает издание Le Monde.
Смерть – это то, что может произойти в любой момент. В том, чтобы умереть, нет ничего выдающегося. Это наоборот, конец возможности стать великим. Невозможность любой возможности,– цитирует издание слова Ланцмана, которые он сказал по случаю своего 90-летнего юбилея в 2015 году.
Клод Ланцман известен прежде всего по своей документальной работой "Шоа". Это девятичасовой документальный фильм о Холокосте, который не содержит никаких архивных материалов или кинохроники, а только интервью свидетелей трагедии.
Другие известные фильмы Лазмана: "Почему Израиль", "Собибор, 14 октября 1943 года, 16 часов", "Цаха" и "Напалм".
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Кроме того, Ланцман награжден орденом Почетного легиона и Национальным орденом "За заслуги". Он – почетный доктор Еврейского университета в Иерусалиме, Амстердамского университета и Университета Адельфи в США.
5 июля умер на 92 году жизни известный французский режиссер-документалист Клод Ланцман, который известен кинокартинами о Холокосте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Причина смерти пока неизвестна. Однако, говорится, что последние несколько дней он плохо себя чувствовал. Об этом сообщает издание Le Monde.
Смерть – это то, что может произойти в любой момент. В том, чтобы умереть, нет ничего выдающегося. Это наоборот, конец возможности стать великим. Невозможность любой возможности,– цитирует издание слова Ланцмана, которые он сказал по случаю своего 90-летнего юбилея в 2015 году.
Клод Ланцман известен прежде всего по своей документальной работой "Шоа". Это девятичасовой документальный фильм о Холокосте, который не содержит никаких архивных материалов или кинохроники, а только интервью свидетелей трагедии.
Другие известные фильмы Лазмана: "Почему Израиль", "Собибор, 14 октября 1943 года, 16 часов", "Цаха" и "Напалм".
Читайте также: Умер знаменитый российский режиссер
Кроме того, Ланцман награжден орденом Почетного легиона и Национальным орденом "За заслуги". Он – почетный доктор Еврейского университета в Иерусалиме, Амстердамского университета и Университета Адельфи в США.
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