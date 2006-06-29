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Скончался знаменитый французский режиссер

Скончался знаменитый французский режиссер Ланцман известен по своей документальной работой "Шоа".

5 июля умер на 92 году жизни известный французский режиссер-документалист Клод Ланцман, который известен кинокартинами о Холокосте.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Причина смерти пока неизвестна. Однако, говорится, что последние несколько дней он плохо себя чувствовал. Об этом сообщает издание Le Monde.

Смерть – это то, что может произойти в любой момент. В том, чтобы умереть, нет ничего выдающегося. Это наоборот, конец возможности стать великим. Невозможность любой возможности,– цитирует издание слова Ланцмана, которые он сказал по случаю своего 90-летнего юбилея в 2015 году.

Клод Ланцман известен прежде всего по своей документальной работой "Шоа". Это девятичасовой документальный фильм о Холокосте, который не содержит никаких архивных материалов или кинохроники, а только интервью свидетелей трагедии.

Другие известные фильмы Лазмана: "Почему Израиль", "Собибор, 14 октября 1943 года, 16 часов", "Цаха" и "Напалм".

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Кроме того, Ланцман награжден орденом Почетного легиона и Национальным орденом "За заслуги". Он – почетный доктор Еврейского университета в Иерусалиме, Амстердамского университета и Университета Адельфи в США.

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 Теги: режиссер, француз, смерть

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Сегодня, 22:14 » Автор: Едгар Букмирза
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