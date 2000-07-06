» » Анна Седокова похвалилась подкачанным телом
Раздел: Культура  
0

Анна Седокова похвалилась подкачанным телом

Анна Седокова похвалилась подкачанным теломПевица продемонстрировала подписчикам в Instagram шикарную фигуру

Певица Анна Седокова, которую екс-муж Максим Чернявский намерен лишить родительских прав, продолжает активно делится с поклонниками в Instagram новостями из своей жизни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Теперь звезда анонсировала выход нового клипа на песню "Ни слова о нем" уже в понедельник, 9 июля. Вместе c тем исполнительница разместила полуобнаженное фото, где она демонстрирует подтянутые ноги и накаченный пресс. Певица позирует в коротком белом топе и джинсовых шортах, которые подкатила, чтобы показать все прелести фигуры.

"Хайплю перед премьерой клипа. Она, кстати, в понедельник #нисловаонем", – написала под фото Седокова.

Поклонники певицы просто восхитились ее формами, зная что относительно недавно Седокова стала мамой в третий раз. "Вы – прекрасная леди и горячая мамочка", "Классное тело, молодец", "Великолепная", "Аня круто выглядит, учитывая, что недавно родила третьего ребёнка))", "Сколько же труда в такой шикарной фигуре, шик)))".

Читайте также: Анна Седокова похвалилась стройными ножками

Однако нашлись и те, кому не понравилось новое фото екс-"ВИА Гры": "Перебор", "Ну ты ж мать!!!!", "Аня, а почему бы не заправить шорты в трусы? Не красиво", "Это пивное пузо или пресс на животе? не понятно".

Анна Седокова похвалилась подкачанным телом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Анна Седокова, фигура

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
     242
     0

Похожие новости по теме

Анна Седокова похвалилась стройными ножками Анна Седокова похвалилась стройными ножками

Седокова вывела в свет дочь.

Анна Седокова порадовала фанатов пикантным фото с отдыха Анна Седокова порадовала фанатов пикантным фото с отдыха

Известная певица показала, как проводит свой бархатный сезон.

Анна Седокова в третий раз стала мамой Анна Седокова в третий раз стала мамой

Популярная украинская исполнительница Анна Седокова родила ребенка.

​Анна Седокова удивила шикарной растяжкой ​Анна Седокова удивила шикарной растяжкой

Певица в отличной форме.

Анна Седокова показала грудь в топе на голое тело Анна Седокова показала грудь в топе на голое тело

Певица показала грудь в облегающем топе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх