Раздел: Культура
Анна Седокова похвалилась подкачанным телом
Певица продемонстрировала подписчикам в Instagram шикарную фигуру
Певица Анна Седокова, которую екс-муж Максим Чернявский намерен лишить родительских прав, продолжает активно делится с поклонниками в Instagram новостями из своей жизни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Теперь звезда анонсировала выход нового клипа на песню "Ни слова о нем" уже в понедельник, 9 июля. Вместе c тем исполнительница разместила полуобнаженное фото, где она демонстрирует подтянутые ноги и накаченный пресс. Певица позирует в коротком белом топе и джинсовых шортах, которые подкатила, чтобы показать все прелести фигуры.
"Хайплю перед премьерой клипа. Она, кстати, в понедельник #нисловаонем", – написала под фото Седокова.
Поклонники певицы просто восхитились ее формами, зная что относительно недавно Седокова стала мамой в третий раз. "Вы – прекрасная леди и горячая мамочка", "Классное тело, молодец", "Великолепная", "Аня круто выглядит, учитывая, что недавно родила третьего ребёнка))", "Сколько же труда в такой шикарной фигуре, шик)))".
Читайте также: Анна Седокова похвалилась стройными ножками
Однако нашлись и те, кому не понравилось новое фото екс-"ВИА Гры": "Перебор", "Ну ты ж мать!!!!", "Аня, а почему бы не заправить шорты в трусы? Не красиво", "Это пивное пузо или пресс на животе? не понятно".
Певица Анна Седокова, которую екс-муж Максим Чернявский намерен лишить родительских прав, продолжает активно делится с поклонниками в Instagram новостями из своей жизни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Теперь звезда анонсировала выход нового клипа на песню "Ни слова о нем" уже в понедельник, 9 июля. Вместе c тем исполнительница разместила полуобнаженное фото, где она демонстрирует подтянутые ноги и накаченный пресс. Певица позирует в коротком белом топе и джинсовых шортах, которые подкатила, чтобы показать все прелести фигуры.
"Хайплю перед премьерой клипа. Она, кстати, в понедельник #нисловаонем", – написала под фото Седокова.
Поклонники певицы просто восхитились ее формами, зная что относительно недавно Седокова стала мамой в третий раз. "Вы – прекрасная леди и горячая мамочка", "Классное тело, молодец", "Великолепная", "Аня круто выглядит, учитывая, что недавно родила третьего ребёнка))", "Сколько же труда в такой шикарной фигуре, шик)))".
Читайте также: Анна Седокова похвалилась стройными ножками
Однако нашлись и те, кому не понравилось новое фото екс-"ВИА Гры": "Перебор", "Ну ты ж мать!!!!", "Аня, а почему бы не заправить шорты в трусы? Не красиво", "Это пивное пузо или пресс на животе? не понятно".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
242
0
Также советуем посмотреть
- Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
- Собаки, принимающие «грязевые ванны», насмешили YouTube
- Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
- В Украине приняли новый порядок введения законов
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
- Масштаби АТО виявилися надзвичайними
- Зорян и Шкиряк отдыхают: нардеп оконфузился с именем чиновницы
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
Оставьте свой комментарий