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Раздел: Культура  
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Тина Кароль снялась в роскошном наряде

Тина Кароль снялась в роскошном нарядеПевица позировала в роскошном шелковом платье

В микроблоге любимой миллионами поклонников певицы Тины Кароль появился новый фотоснимок, на котором она запечатлена в роскошном наряде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Шелковое платье оригинального кроя, декорированное оборками, идеально подчеркивает стройную фигуру звезды. А флористический принт придает образу легкости и романтичности.

Look довершает эффектный мейк-ап, подчеркивающий выразительную красоту поп-дивы и роскошные белокурые локоны.

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Подписчики исполнительницы щедро осыпали ее многочисленными комплиментами, отметив, что в кадре она выглядит потрясающе красиво.

Тина Кароль снялась в роскошном наряде
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 Теги: Тина Кароль, наряд

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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