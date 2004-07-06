Раздел: Культура
Евгений Кошевой показал, как занимается спортом
В своем микроблоге известный юморист Евгений Кошевой поделился с поклонниками своего таланта оригинальным фотоснимком.
В кадре комеди-артист позирует на велотренажере, демонстрируя подписчикам свой решительный спортивный настрой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Для тренировки артист выбрал удобный наряд, состоящий из голубых шорт, красной футболки, серой кофты и специальной повязки на голове.
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«Быстр как молния МакКуин» - иронично подписал пост телезвезда. Подписчики поддержали знаменитость в стремлении достичь физического совершенства.
В кадре комеди-артист позирует на велотренажере, демонстрируя подписчикам свой решительный спортивный настрой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Для тренировки артист выбрал удобный наряд, состоящий из голубых шорт, красной футболки, серой кофты и специальной повязки на голове.
Читайте также: Евгений Кошевой показал детские фотографии
«Быстр как молния МакКуин» - иронично подписал пост телезвезда. Подписчики поддержали знаменитость в стремлении достичь физического совершенства.
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