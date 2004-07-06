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Раздел: Культура  
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Евгений Кошевой показал, как занимается спортом

Евгений Кошевой показал, как занимается спортомВ своем микроблоге известный юморист Евгений Кошевой поделился с поклонниками своего таланта оригинальным фотоснимком.

В кадре комеди-артист позирует на велотренажере, демонстрируя подписчикам свой решительный спортивный настрой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Для тренировки артист выбрал удобный наряд, состоящий из голубых шорт, красной футболки, серой кофты и специальной повязки на голове.

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«Быстр как молния МакКуин» - иронично подписал пост телезвезда. Подписчики поддержали знаменитость в стремлении достичь физического совершенства.

Евгений Кошевой показал, как занимается спортом
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 Теги: Евгений Кошевой, спорт

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Сегодня, 07:33 » Автор: Татьяна Ларина
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