Раздел: Культура
Пенелопа Крус стала новым лицом модного бренда
Не секрет, что многие представительницы шоу-бизнеса и киноиндустрии являются представителями модных брендов.
Селена Гомес активно рекламирует спортивную одежду и обувь для «Nike», Эмма Стоун представляет «Louis Voitton», а Рианна тесно сотрудничает с домом «Fenty». Теперь же ряд знаменитых коллег пополнила звезда кинофильма «Вики Кристина Барселона». По информации западных изданий, темпераментная испанка стала лицом и официальным представителем элитного французского бренда «Chanel», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
44-летняя обладательница престижной кинопремии «Оскар» представила новую коллекцию на показе, который прошел в рамках Недели моды в Париже.
Для своего дебютного выхода Пенелопа Крус выбрала оригинальное твидовое платье длины миди в пудрово-белую клетку. Также звезда Голливуда дополнила актуальный аутфит, используя берет светлого цвета, стильную миниатюрную сумку розового оттенка и бежевые туфли-лодочки на высоких шпильках из лакированной кожи. Поклонники испанки восхитились образом актрисы. Однако поддержать брюнетку пришли не только близкие, включая супруга, но и знаменитые коллеги. Так фотографы застали Крус в компании 45-летней Ванессы Паради, которая вышла замуж лишь несколько дней назад. Кстати, новоиспеченная супруга французского режиссера пришла на модный показ с дочерью.
Читайте также: Знойная Пенелопа Крус покорила образом роковой блондинки
Напомним, что 19-летняя Лили-Роуз Депп активно строит модельную карьеру. Кроме того блондинка уже сотрудничает с французским модным домом «Chanel». Примечательно, но на заре своей карьеры, Паради также начинала со съемок рекламы. Бывшая возлюбленная голливудского актера являлась лицом косметической линии на протяжении нескольких лет. Кстати, ранее Пенелопа Крус представляла небезызвестный испанский бренд модной одежды «Mango».
Селена Гомес активно рекламирует спортивную одежду и обувь для «Nike», Эмма Стоун представляет «Louis Voitton», а Рианна тесно сотрудничает с домом «Fenty». Теперь же ряд знаменитых коллег пополнила звезда кинофильма «Вики Кристина Барселона». По информации западных изданий, темпераментная испанка стала лицом и официальным представителем элитного французского бренда «Chanel», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
44-летняя обладательница престижной кинопремии «Оскар» представила новую коллекцию на показе, который прошел в рамках Недели моды в Париже.
Для своего дебютного выхода Пенелопа Крус выбрала оригинальное твидовое платье длины миди в пудрово-белую клетку. Также звезда Голливуда дополнила актуальный аутфит, используя берет светлого цвета, стильную миниатюрную сумку розового оттенка и бежевые туфли-лодочки на высоких шпильках из лакированной кожи. Поклонники испанки восхитились образом актрисы. Однако поддержать брюнетку пришли не только близкие, включая супруга, но и знаменитые коллеги. Так фотографы застали Крус в компании 45-летней Ванессы Паради, которая вышла замуж лишь несколько дней назад. Кстати, новоиспеченная супруга французского режиссера пришла на модный показ с дочерью.
Читайте также: Знойная Пенелопа Крус покорила образом роковой блондинки
Напомним, что 19-летняя Лили-Роуз Депп активно строит модельную карьеру. Кроме того блондинка уже сотрудничает с французским модным домом «Chanel». Примечательно, но на заре своей карьеры, Паради также начинала со съемок рекламы. Бывшая возлюбленная голливудского актера являлась лицом косметической линии на протяжении нескольких лет. Кстати, ранее Пенелопа Крус представляла небезызвестный испанский бренд модной одежды «Mango».
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