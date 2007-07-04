Раздел: Культура
Ани Лорак неприятно удивила фанатов
Певица показала, как выглядит в повседневной жизни и какие вещи предпочитает носить, после чего подверглась критике.
Скандальная украинская певица Ани Лорак, активно выступающая в России, опубликовала новое фото в повседневном образе. Снимок звезда показала на своей странице в Instagram, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на ГолосUA.
"Сегодня немного поработала в офисе! Как ваши дела?", - пописала фото Ани Лорак.
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В комментариях под кадром пользователи сети начали писать о наградах Ани Лорак, запечатленных на фото, и о ее наряде: "Штанцы", "Клеши сейчас очень модные, все те, кто пишет фу! фу! вам под нос. это не только модно, но и очень круто и идут очень Каролине. Она на волне с модой, а вы отстойники сидите и молчите, если не нравится, обтянитесь джинсами дудачками и навсегда застряньте где- нибудь в 2012 году, или раньше)","Так вот, где все награды!", "Такой скромный пьедестал?", "Дресс-кода, видимо, в вашем офисе нет", "Что за ужасные джинсы?", "Ой, а что это со штанами?", "Джинсы - ужас".
Скандальная украинская певица Ани Лорак, активно выступающая в России, опубликовала новое фото в повседневном образе. Снимок звезда показала на своей странице в Instagram, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на ГолосUA.
"Сегодня немного поработала в офисе! Как ваши дела?", - пописала фото Ани Лорак.
Читайте также: "Ангел" Victoria's Secret украсила обложку известного глянца
В комментариях под кадром пользователи сети начали писать о наградах Ани Лорак, запечатленных на фото, и о ее наряде: "Штанцы", "Клеши сейчас очень модные, все те, кто пишет фу! фу! вам под нос. это не только модно, но и очень круто и идут очень Каролине. Она на волне с модой, а вы отстойники сидите и молчите, если не нравится, обтянитесь джинсами дудачками и навсегда застряньте где- нибудь в 2012 году, или раньше)","Так вот, где все награды!", "Такой скромный пьедестал?", "Дресс-кода, видимо, в вашем офисе нет", "Что за ужасные джинсы?", "Ой, а что это со штанами?", "Джинсы - ужас".
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