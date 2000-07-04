Раздел: Культура
Оксана Марченко восхитила образом "лесной мавки"
Телеведущая снялась в новом фотосете.
Телеведущая знает, какие черты внешности надо подчеркивать. Звездная Оксана Марченко продолжает соблазнять Instagram пикантными фото, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на РадиоЛюкс.
Накануне праздника Ивана Купала телеведущая сделала своим фолловерам настоящий подарок. 45-летняя Марченко перевоплотилась в обольстительную русалку и показала, что может соблазнить не только пышным бюстом, но и одним только взглядом.
Оксана Марченко опубликовала несколько снимков со стилизованного фотосета.
Читайте также: Надя Дорофеева похвасталась новым купальником
И юность и свежесть телеведущей на этих кадрах просто поражает!
Телеведущая знает, какие черты внешности надо подчеркивать. Звездная Оксана Марченко продолжает соблазнять Instagram пикантными фото, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на РадиоЛюкс.
Накануне праздника Ивана Купала телеведущая сделала своим фолловерам настоящий подарок. 45-летняя Марченко перевоплотилась в обольстительную русалку и показала, что может соблазнить не только пышным бюстом, но и одним только взглядом.
Оксана Марченко опубликовала несколько снимков со стилизованного фотосета.
Читайте также: Надя Дорофеева похвасталась новым купальником
И юность и свежесть телеведущей на этих кадрах просто поражает!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
979
0
Также советуем посмотреть
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
- Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области
- Дерзкий кот на Google Maps прославил одну из улиц Рима
- Разменная монета для Владимира Путина
- Нардепы знатно оконфузились из-за пиратской версии Word
- Об «импотенции» правоохранительных органов
- Як зберегти заощадження перед виборами
- Отец мечты: мужчина спас выступление дочери и стал звездой Сети
- Сложнее всего оставаться человеком, сталкиваясь с чужим мнением
- В зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный
- "Гламурный тракторист": "Беларус" в золотом окрасе повеселил Сеть
- Не понравилась еда: посетительница откусила ухо хозяину ресторана
- В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"
- Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
- Собаки, принимающие «грязевые ванны», насмешили YouTube
- Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
- В Украине приняли новый порядок введения законов
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
- Масштаби АТО виявилися надзвичайними
- Зорян и Шкиряк отдыхают: нардеп оконфузился с именем чиновницы
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
Оставьте свой комментарий