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Раздел: Культура  
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Оксана Марченко восхитила образом "лесной мавки"

Оксана Марченко восхитила образом "лесной мавки" Телеведущая снялась в новом фотосете.

Телеведущая знает, какие черты внешности надо подчеркивать. Звездная Оксана Марченко продолжает соблазнять Instagram пикантными фото, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на РадиоЛюкс.

Накануне праздника Ивана Купала телеведущая сделала своим фолловерам настоящий подарок. 45-летняя Марченко перевоплотилась в обольстительную русалку и показала, что может соблазнить не только пышным бюстом, но и одним только взглядом.

Оксана Марченко опубликовала несколько снимков со стилизованного фотосета.

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И юность и свежесть телеведущей на этих кадрах просто поражает!

Оксана Марченко восхитила образом "лесной мавки"

Оксана Марченко восхитила образом "лесной мавки"
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 Теги: Оксана Марченко, лесная мавка

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Сегодня, 11:58 » Автор: Валерия Янобекова
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