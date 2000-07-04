Раздел: Культура
Жанна Бадоева показала редкое пляжное фото
Теле-звезда нечасто показывает в Инстаграме фотографии в купальниках.
Телеведущая призналась, что не любит спорт, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Storinka.
Во время отдыха на Сардинии Жанна Бадоева продолжает систематически пополнять свой микроблог новыми постами. Так, теледива призналась, что не любит спорт, зато любит понежиться на солнышке у бассейна или на пляже.
Этот пост Бадоева сопроводила снимком, сделанным возле бассейна.
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Позировала звезда в ярком купальнике и белой пляжной накидке.
Телеведущая призналась, что не любит спорт, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Storinka.
Во время отдыха на Сардинии Жанна Бадоева продолжает систематически пополнять свой микроблог новыми постами. Так, теледива призналась, что не любит спорт, зато любит понежиться на солнышке у бассейна или на пляже.
Этот пост Бадоева сопроводила снимком, сделанным возле бассейна.
Читайте также: Ким Кардашьян рассказала, кто помогает ей с детьми
Позировала звезда в ярком купальнике и белой пляжной накидке.
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