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Раздел: Культура  
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Жанна Бадоева показала редкое пляжное фото

Жанна Бадоева показала редкое пляжное фотоТеле-звезда нечасто показывает в Инстаграме фотографии в купальниках.

Телеведущая призналась, что не любит спорт, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Storinka.

Во время отдыха на Сардинии Жанна Бадоева продолжает систематически пополнять свой микроблог новыми постами. Так, теледива призналась, что не любит спорт, зато любит понежиться на солнышке у бассейна или на пляже.

Этот пост Бадоева сопроводила снимком, сделанным возле бассейна.

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Позировала звезда в ярком купальнике и белой пляжной накидке.

Жанна Бадоева показала редкое пляжное фото
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 Теги: Жанна Бадоева, у бассейна

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Сегодня, 13:48 » Автор: Валерия Янобекова
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