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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева примерила кокетливое мини

Вера Брежнева примерила кокетливое миниОстальные детали наряда певицы делают ее образ дерзким.

Вера Брежнева удивила поклонников неожиданным образом. В своем микроблоге знаменитость обнародовала фото, на котором она запечатлена в роли "плохой девочки". Вместо привычных нежных и элегантных нарядов, Вера выбрала для выхода в свет красное мини-платье, черный пиджак и сапоги, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на joinfo.

Известная певица, актриса Вера Брежнева изменила своему стилю. Туфли-лодочки она заменила сапогами на низком ходу, изысканный наряд – ярким мини-платьем и темным пиджаком, а длинные кудри вообще собрала в пучок. Но поклонникам подобное перевоплощение по душе.

Вера Брежнева помолодела, надев мини-платье

Вера Брежнева изменилась и изменила. Не любимому конечно (надеемся), а всего лишь своей привычке – одеваться элегантно и изыскано. В Инстаграме артистка опубликовала новую фотографию, приятно удивив пользователей Сети.

На снимке Вера позирует на лестнице в красном мини-платье с рюшами, черном коротком пиджаке, темных сапогах и солнцезащитных очках. По-видимому, на такие изменения звезду уговорила модель и стилист Ханна Хмелева, которая составила Брежневой компанию и сфотографировалась вместе с ней.

Знакомая Веры выбрала более скромный наряд – джинсовые шорты, рубашку, черную майку и сапоги с принтом змеиной кожи. Вместе знаменитости смотрелись достаточно гармонично и стильно. А Вера Брежнева в таком образе помолодела на лет десять. Что сказать, одежда действительно красит человека.

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Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к подобному эксперименту любимой артистки. Они засыпали девушек комплиментами и признались, что выглядят они очень модно, стильно и гармонично: "Красоточки!", "Вера! В красном вы неотразимы!", "Ого, какие крутые. Мода , стиль - всё как надо ", "Ах ноги, ноги, ннноги", "Эталон красоты!", "Стильные девчонки", "Какие вы элегантные", "Модные" (Орф. и пункт. авторов сохранены. - Прим. Ред.).

Вера Брежнева примерила кокетливое мини
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 Теги: Вера Брежнева, мини, образ

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Сегодня, 17:06 » Автор: Валерия Янобекова
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