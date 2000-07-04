Раздел: Культура
Вера Брежнева примерила кокетливое мини
Остальные детали наряда певицы делают ее образ дерзким.
Вера Брежнева удивила поклонников неожиданным образом. В своем микроблоге знаменитость обнародовала фото, на котором она запечатлена в роли "плохой девочки". Вместо привычных нежных и элегантных нарядов, Вера выбрала для выхода в свет красное мини-платье, черный пиджак и сапоги, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на joinfo.
Известная певица, актриса Вера Брежнева изменила своему стилю. Туфли-лодочки она заменила сапогами на низком ходу, изысканный наряд – ярким мини-платьем и темным пиджаком, а длинные кудри вообще собрала в пучок. Но поклонникам подобное перевоплощение по душе.
Вера Брежнева помолодела, надев мини-платье
Вера Брежнева изменилась и изменила. Не любимому конечно (надеемся), а всего лишь своей привычке – одеваться элегантно и изыскано. В Инстаграме артистка опубликовала новую фотографию, приятно удивив пользователей Сети.
На снимке Вера позирует на лестнице в красном мини-платье с рюшами, черном коротком пиджаке, темных сапогах и солнцезащитных очках. По-видимому, на такие изменения звезду уговорила модель и стилист Ханна Хмелева, которая составила Брежневой компанию и сфотографировалась вместе с ней.
Знакомая Веры выбрала более скромный наряд – джинсовые шорты, рубашку, черную майку и сапоги с принтом змеиной кожи. Вместе знаменитости смотрелись достаточно гармонично и стильно. А Вера Брежнева в таком образе помолодела на лет десять. Что сказать, одежда действительно красит человека.
Читайте также: Тина Кароль снялась в роскошном наряде
Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к подобному эксперименту любимой артистки. Они засыпали девушек комплиментами и признались, что выглядят они очень модно, стильно и гармонично: "Красоточки!", "Вера! В красном вы неотразимы!", "Ого, какие крутые. Мода , стиль - всё как надо ", "Ах ноги, ноги, ннноги", "Эталон красоты!", "Стильные девчонки", "Какие вы элегантные", "Модные" (Орф. и пункт. авторов сохранены. - Прим. Ред.).
Вера Брежнева удивила поклонников неожиданным образом. В своем микроблоге знаменитость обнародовала фото, на котором она запечатлена в роли "плохой девочки". Вместо привычных нежных и элегантных нарядов, Вера выбрала для выхода в свет красное мини-платье, черный пиджак и сапоги, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на joinfo.
Известная певица, актриса Вера Брежнева изменила своему стилю. Туфли-лодочки она заменила сапогами на низком ходу, изысканный наряд – ярким мини-платьем и темным пиджаком, а длинные кудри вообще собрала в пучок. Но поклонникам подобное перевоплощение по душе.
Вера Брежнева помолодела, надев мини-платье
Вера Брежнева изменилась и изменила. Не любимому конечно (надеемся), а всего лишь своей привычке – одеваться элегантно и изыскано. В Инстаграме артистка опубликовала новую фотографию, приятно удивив пользователей Сети.
На снимке Вера позирует на лестнице в красном мини-платье с рюшами, черном коротком пиджаке, темных сапогах и солнцезащитных очках. По-видимому, на такие изменения звезду уговорила модель и стилист Ханна Хмелева, которая составила Брежневой компанию и сфотографировалась вместе с ней.
Знакомая Веры выбрала более скромный наряд – джинсовые шорты, рубашку, черную майку и сапоги с принтом змеиной кожи. Вместе знаменитости смотрелись достаточно гармонично и стильно. А Вера Брежнева в таком образе помолодела на лет десять. Что сказать, одежда действительно красит человека.
Читайте также: Тина Кароль снялась в роскошном наряде
Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к подобному эксперименту любимой артистки. Они засыпали девушек комплиментами и признались, что выглядят они очень модно, стильно и гармонично: "Красоточки!", "Вера! В красном вы неотразимы!", "Ого, какие крутые. Мода , стиль - всё как надо ", "Ах ноги, ноги, ннноги", "Эталон красоты!", "Стильные девчонки", "Какие вы элегантные", "Модные" (Орф. и пункт. авторов сохранены. - Прим. Ред.).
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