Раздел: Культура
Жена принца Гарри показалась на публике в стильном наряде
Герцогиня Сассекская выгодно подчеркнула желтым платьем загорелую кожу
Новоиспеченной герцогине Сассекской приходится тщательно выбирает наряды на мероприятия, которые она посещает, потому что весь мир следит чуть ли не за каждым шагом Меган Маркл, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Отметим, что ей это удается безупречно. Но, как выяснилось, если до свадьбы герцогиня надевала наряды до двух тысяч долларов, то теперь каждый наряд обходится не меньше 4-5 тысяч долларов.
На днях принц Гарри и Меган Маркл в особняке XVIII века Мальборо-хаус устроили конкурс для молодых лидеров из стран Содружества. На мероприятии герцогиня появилась в сдержанном и одновременно элегантном желтом платье ниже колена от Brandon Maxwell, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру и загорелую кожу.
Образ Меган дополнила собранными в пучок волосами и туфлями телесного оттенка.
Читайте также: У принца Гарри появилась новая пассия
Напомним, Меган Маркл вновь попала "под обстрел" неугомонных СМИ. Хоть герцогиня Сассекская очаровывает всех своим появлением на официальных мероприятиях, но одновременно она показывает пренебрежение королевскими правилам. И очередной конфуз произошел как раз во время традиционных конных скачек в Аскоте.
Новоиспеченной герцогине Сассекской приходится тщательно выбирает наряды на мероприятия, которые она посещает, потому что весь мир следит чуть ли не за каждым шагом Меган Маркл, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Отметим, что ей это удается безупречно. Но, как выяснилось, если до свадьбы герцогиня надевала наряды до двух тысяч долларов, то теперь каждый наряд обходится не меньше 4-5 тысяч долларов.
На днях принц Гарри и Меган Маркл в особняке XVIII века Мальборо-хаус устроили конкурс для молодых лидеров из стран Содружества. На мероприятии герцогиня появилась в сдержанном и одновременно элегантном желтом платье ниже колена от Brandon Maxwell, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру и загорелую кожу.
Образ Меган дополнила собранными в пучок волосами и туфлями телесного оттенка.
Читайте также: У принца Гарри появилась новая пассия
Напомним, Меган Маркл вновь попала "под обстрел" неугомонных СМИ. Хоть герцогиня Сассекская очаровывает всех своим появлением на официальных мероприятиях, но одновременно она показывает пренебрежение королевскими правилам. И очередной конфуз произошел как раз во время традиционных конных скачек в Аскоте.
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