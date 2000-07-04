» » Жена принца Гарри показалась на публике в стильном наряде
Раздел: Культура  
0

Жена принца Гарри показалась на публике в стильном наряде

Жена принца Гарри показалась на публике в стильном нарядеГерцогиня Сассекская выгодно подчеркнула желтым платьем загорелую кожу

Новоиспеченной герцогине Сассекской приходится тщательно выбирает наряды на мероприятия, которые она посещает, потому что весь мир следит чуть ли не за каждым шагом Меган Маркл, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Отметим, что ей это удается безупречно. Но, как выяснилось, если до свадьбы герцогиня надевала наряды до двух тысяч долларов, то теперь каждый наряд обходится не меньше 4-5 тысяч долларов.

На днях принц Гарри и Меган Маркл в особняке XVIII века Мальборо-хаус устроили конкурс для молодых лидеров из стран Содружества. На мероприятии герцогиня появилась в сдержанном и одновременно элегантном желтом платье ниже колена от Brandon Maxwell, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру и загорелую кожу.

Образ Меган дополнила собранными в пучок волосами и туфлями телесного оттенка.

Читайте также: У принца Гарри появилась новая пассия

Напомним, Меган Маркл вновь попала "под обстрел" неугомонных СМИ. Хоть герцогиня Сассекская очаровывает всех своим появлением на официальных мероприятиях, но одновременно она показывает пренебрежение королевскими правилам. И очередной конфуз произошел как раз во время традиционных конных скачек в Аскоте.

Жена принца Гарри показалась на публике в стильном наряде
Жена принца Гарри показалась на публике в стильном наряде
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Меган Маркл, платье

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 18:41 » Автор: Татьяна Ларина
     593
     0

Похожие новости по теме

Меган Маркл пренебрегла королевскими правилам Меган Маркл пренебрегла королевскими правилам

Очередной конфуз произошел во время традиционных конных скачек в Аскоте.

Меган Маркл оголила плечи на официальном мероприятии Меган Маркл оголила плечи на официальном мероприятии

Девушка вновь нарушила дресс-код.

Меган Маркл дебютировала на лондонском параде Меган Маркл дебютировала на лондонском параде

Маркл впервые приняла участие в этом королевском мероприятии.

Дизайнера свадебного платья Меган Маркл заподозрили в плагиате Дизайнера свадебного платья Меган Маркл заподозрили в плагиате

Для королевской свадьбы Маркл заказала брендовое платье Givenchy.

Меган Маркл посадила принца Гарри на диету Меган Маркл посадила принца Гарри на диету

Ради своей возлюбленной принц Гарри уже бросил курить.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх