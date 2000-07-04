Раздел: Культура
Ани Лорак показала, на кого похожа ее дочь
Певица опубликовала новое фото
Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок с дочкой, которым растрогала своих поклонников, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Детки - наши маленькие ангелы, которые пришли на Землю, чтобы мы стали лучшими людьми", - подписала публикацию звезда.
Поклонники певицы в восторге от снимка. "Так похожи", "Очень красивые", "Две красавицы", "Копия мамы", - прокомментировали фанаты.
На фото Ани Лорак и ее 7-летняя дочка София.
Читайте также: Ани Лорак показала подросшую дочь
Стоит отметить, что ребенок у певицы появился в июня 2011 года. Двумя годами ранее Ани Лорак вышла замуж за отца дочки Мурата Налчаджиоглу, с которым она познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. 7 апреля 2012 года в Киеве состоялось крещение Софии, крёстным отцом стал Филипп Киркоров, крестной матерью — депутат Верховной Рады Ирина Бережная.
Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок с дочкой, которым растрогала своих поклонников, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Детки - наши маленькие ангелы, которые пришли на Землю, чтобы мы стали лучшими людьми", - подписала публикацию звезда.
Поклонники певицы в восторге от снимка. "Так похожи", "Очень красивые", "Две красавицы", "Копия мамы", - прокомментировали фанаты.
На фото Ани Лорак и ее 7-летняя дочка София.
Читайте также: Ани Лорак показала подросшую дочь
Стоит отметить, что ребенок у певицы появился в июня 2011 года. Двумя годами ранее Ани Лорак вышла замуж за отца дочки Мурата Налчаджиоглу, с которым она познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. 7 апреля 2012 года в Киеве состоялось крещение Софии, крёстным отцом стал Филипп Киркоров, крестной матерью — депутат Верховной Рады Ирина Бережная.
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