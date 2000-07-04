» » Ани Лорак показала, на кого похожа ее дочь
Раздел: Культура  
0

Ани Лорак показала, на кого похожа ее дочь

Ани Лорак показала, на кого похожа ее дочьПевица опубликовала новое фото

Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок с дочкой, которым растрогала своих поклонников, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Детки - наши маленькие ангелы, которые пришли на Землю, чтобы мы стали лучшими людьми", - подписала публикацию звезда.

Поклонники певицы в восторге от снимка. "Так похожи", "Очень красивые", "Две красавицы", "Копия мамы", - прокомментировали фанаты.

На фото Ани Лорак и ее 7-летняя дочка София.

Читайте также: Ани Лорак показала подросшую дочь

Стоит отметить, что ребенок у певицы появился в июня 2011 года. Двумя годами ранее Ани Лорак вышла замуж за отца дочки Мурата Налчаджиоглу, с которым она познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. 7 апреля 2012 года в Киеве состоялось крещение Софии, крёстным отцом стал Филипп Киркоров, крестной матерью — депутат Верховной Рады Ирина Бережная.

Ани Лорак показала, на кого похожа ее дочь
Ани Лорак показала, на кого похожа ее дочь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ани Лорак, дочь

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 19:48 » Автор: Татьяна Ларина
     165
     0

Похожие новости по теме

Ани Лорак показала подросшую дочь Ани Лорак показала подросшую дочь

Певица выложила в Инстаграм свежие фотографии со своей дочерью.

Ани Лорак показала принцессу-дочь Ани Лорак показала принцессу-дочь

Певица и ее супруг поделились в Инстаграме свежими фото дочери.

Копия мамы: Ани Лорак показала подросшую дочь Копия мамы: Ани Лорак показала подросшую дочь

Певица восхитила поклонников трогательным фото .

Ани Лорак показала, на кого больше похожа ее дочь Ани Лорак показала, на кого больше похожа ее дочь

Каролина поделилась новой фотографией подросшей дочери Софии.

Ани Лорак показала трогательное селфи с 4-летней дочерью Ани Лорак показала трогательное селфи с 4-летней дочерью

Певица активно выкладывает в Сеть фото подросшей Софии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх