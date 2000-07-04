Ани Лорак показала, на кого похожа ее дочь

Певица опубликовала новое фото



Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок с дочкой, которым растрогала своих поклонников, передает



"Детки - наши маленькие ангелы, которые пришли на Землю, чтобы мы стали лучшими людьми", - подписала публикацию звезда.



Поклонники певицы в восторге от снимка. "Так похожи", "Очень красивые", "Две красавицы", "Копия мамы", - прокомментировали фанаты.



На фото Ани Лорак и ее 7-летняя дочка София.



Читайте также: Ани Лорак показала подросшую дочь



Стоит отметить, что ребенок у певицы появился в июня 2011 года. Двумя годами ранее Ани Лорак вышла замуж за отца дочки Мурата Налчаджиоглу, с которым она познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. 7 апреля 2012 года в Киеве состоялось крещение Софии, крёстным отцом стал Филипп Киркоров, крестной матерью — депутат Верховной Рады Ирина Бережная.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок с дочкой, которым растрогала своих поклонников, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна "Детки - наши маленькие ангелы, которые пришли на Землю, чтобы мы стали лучшими людьми", - подписала публикацию звезда.Поклонники певицы в восторге от снимка. "Так похожи", "Очень красивые", "Две красавицы", "Копия мамы", - прокомментировали фанаты.На фото Ани Лорак и ее 7-летняя дочка София.Стоит отметить, что ребенок у певицы появился в июня 2011 года. Двумя годами ранее Ани Лорак вышла замуж за отца дочки Мурата Налчаджиоглу, с которым она познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. 7 апреля 2012 года в Киеве состоялось крещение Софии, крёстным отцом стал Филипп Киркоров, крестной матерью — депутат Верховной Рады Ирина Бережная.



